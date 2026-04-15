Alcaraz renuncia a entrenarse en el RCT Barcelona por sus molestias en la muñeca derecha

Pese a que este miércoles había reservado pista entre las 12:00 y las 14:00 horas para preparar el partido de octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó ante el checo Tomas Machac, Carlos Alcaraz finalmente ha preferido quedarse haciendo trabajo de fisioterapia en el hotel para tratarse de sus molestias en la muñeca derecha.

El número 2 del ranquin mundial tuvo que pedir asistencia médica durante su debut este martes ante el finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2), por unas molestias en esa muñeca. Y no ha querido sobrecargar la zona pensado en el partido de este jueves ante Machac, 47 de la clasificación ATP.

Alcaraz quiso restar importancia a estos problemas, al asegurar tras su estreno en el ATP 500 barcelonés, que se trata de unas molestias que ya había sufrido anteriormente, "sin mayor consecuencia" y que atribuyó a la sobrecarga de partidos en tierra, "una de las superficies más exigentes que existen a nivel físico".

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Así, el doble campeón del Godó (2022 y 2023), no se ejercitará hoy en la capital catalana como tampoco lo hizo el lunes, cuando aterrizó en el torneo tras perder la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Jannik Sinner.