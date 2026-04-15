CAMPEONATO AUTONÓMICO
La Comunidad Valenciana corona a sus campeones Alevines y Cadetes en Villena
En categoría Alevín, los títulos individuales han sido para Ángela Sala y Xichen Liu y en la Cadete, para Pablo Rueda y Sofía Kova
M. M.
El Club de Tenis Juan Carlos Ferrero ha sido escenario, del 6 al 13 de abril, de los Campeonatos de la Comunitat Valenciana Alevín y Cadete, dos citas clave del calendario autonómico que han reunido a las mejores promesas del tenis valenciano.
Competición Alevín
En categoría Alevín, los títulos individuales han sido para Ángela Sala y Xichen Liu, tras imponerse en sus respectivas finales a María García (6-1 6-1) y Lucca Torres (6-1 6-2).
En dobles, el triunfo femenino fue para Ángela Sala y María García, que superaron a Mª Isabel Kuznetsova y Sabina García por 6-1 6-3, mientras que en el cuadro masculino la victoria correspondió a Álvaro Galán y Lucca Torres, vencedores ante Sergio Navarro y Fedor Milagking por 6-2 6-2.
Competición Cadete
Por lo que respecta a la categoría Cadete, los campeones individuales han sido Pablo Rueda y Sofía Kova, que se impusieron a Rafael García Doménech (6-3 6-4) y Natalia Ortega (6-1 6-0), respectivamente.
En dobles masculino, el título fue para Rafael García Doménech y Javier Ballester, tras vencer a Manuel Méndez y Daniel Martins por 6-2 6-2, mientras que en dobles femenino se proclamaron campeonas Mariia Panasyuk y Natalia Ortega, que superaron a Amina Kabdesh y Karolina Pron por 6-2 6-3.
Clasificación para el Campeonato de España
En categoría Alevín, los campeones y finalistas de la prueba individual han obtenido su clasificación para el Campeonato de España, junto a Fedor Milagking, Mª Isabel Kuznetsova, Álvaro Galán, Ana Malysheva, Sergio Navarro e Ioana Nicol Carrasco.
Por su parte, en categoría Cadete, los campeones individuales han logrado su clasificación directa para el Campeonato de España de la categoría.
Entrega de premios
La entrega de premios contó con la presencia de Antonio Martínez Cascales, presidente del club organizador, y Francisco Vicent Caudet, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana.
Desde la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana se quiere destacar el excelente trabajo realizado por todo el equipo del Club de Tenis Juan Carlos Ferrero, así como del juez árbitro Carlos Ripoll, el juez adjunto Javier Sánchez y los jueces de silla Verónica Mataix, Javier Sánchez, Luismi Martínez y Gema Olivert, cuya labor ha sido fundamental para el éxito de ambas competiciones.
- Una de las tres españolas elegidas en el draft, renuncia a la WNBA
- El salto de David Otorbi
- Más problemas para el Valencia CF y el Levante UD: El ritmo de la permanencia es el más alto desde 2008
- El Valencia CF 'celebra' la victoria del Atlético de Madrid en Champions League
- Un exjugador del Valencia CF se cuela en La Isla de las Tentaciones
- Bombazo en el próximo rival del Valencia Basket en Euroliga
- Esto es lo que cobrarán Awa Fam y Raquel Carrera en EEUU
- Topuria: “Somos la promotora número dos del mundo y es cuestión de tiempo que seamos la número uno”