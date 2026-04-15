La Comunidad Valenciana corona a sus campeones Alevines y Cadetes en Villena

El Club de Tenis Juan Carlos Ferrero ha sido escenario, del 6 al 13 de abril, de los Campeonatos de la Comunitat Valenciana Alevín y Cadete, dos citas clave del calendario autonómico que han reunido a las mejores promesas del tenis valenciano.

Publicación de Facebook sobre el cuadro de campeones.

Competición Alevín

En categoría Alevín, los títulos individuales han sido para Ángela Sala y Xichen Liu, tras imponerse en sus respectivas finales a María García (6-1 6-1) y Lucca Torres (6-1 6-2).

En categoría Alevín, los títulos individuales han sido para Ángela Sala y Xichen Liu. / FTCV

Protagonistas de la competición Alevín. / FTCV

En dobles, el triunfo femenino fue para Ángela Sala y María García, que superaron a Mª Isabel Kuznetsova y Sabina García por 6-1 6-3, mientras que en el cuadro masculino la victoria correspondió a Álvaro Galán y Lucca Torres, vencedores ante Sergio Navarro y Fedor Milagking por 6-2 6-2.

Competición Cadete

Por lo que respecta a la categoría Cadete, los campeones individuales han sido Pablo Rueda y Sofía Kova, que se impusieron a Rafael García Doménech (6-3 6-4) y Natalia Ortega (6-1 6-0), respectivamente.

Protagonistas de la competición Cadete. / FTCV

En dobles masculino, el título fue para Rafael García Doménech y Javier Ballester, tras vencer a Manuel Méndez y Daniel Martins por 6-2 6-2, mientras que en dobles femenino se proclamaron campeonas Mariia Panasyuk y Natalia Ortega, que superaron a Amina Kabdesh y Karolina Pron por 6-2 6-3.

Clasificación para el Campeonato de España

En categoría Alevín, los campeones y finalistas de la prueba individual han obtenido su clasificación para el Campeonato de España, junto a Fedor Milagking, Mª Isabel Kuznetsova, Álvaro Galán, Ana Malysheva, Sergio Navarro e Ioana Nicol Carrasco.

Por su parte, en categoría Cadete, los campeones individuales han logrado su clasificación directa para el Campeonato de España de la categoría.

Entrega de premios

La entrega de premios contó con la presencia de Antonio Martínez Cascales, presidente del club organizador, y Francisco Vicent Caudet, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana.

Desde la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana se quiere destacar el excelente trabajo realizado por todo el equipo del Club de Tenis Juan Carlos Ferrero, así como del juez árbitro Carlos Ripoll, el juez adjunto Javier Sánchez y los jueces de silla Verónica Mataix, Javier Sánchez, Luismi Martínez y Gema Olivert, cuya labor ha sido fundamental para el éxito de ambas competiciones.