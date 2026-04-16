Las cuentas de Alcaraz para recuperar el número uno

De nuevo toca hacer cuentas. Carlos Alcaraz tiene como objetivo recuperar el número uno de la ATP, que ahora mismo tiene Jannik Sinner. Un primer puesto que era consciente, como así ha sido tras perder la final en Montecarlo, que iba a perder en algún momento al iniciar la temporada de tierra batida. La ecuación es simple, el murciano defiende muchos más puntos en los próximos torneos que el italiano.

La retirada por lesión en Barcelona ha obligado al tenista de El Palmar a modificar sus cálculos. Alcaraz necesita ganar el Masters 1.000 de Madrid y que su rival en la final no sea Jannik Sinner para recuperar de ese modo el número 1 de la ATP en España después de que el tenista murciano anunciara su abandono por lesión en el ATP 500 de Barcelona. El palmareño, quien cumplirá 23 años el 5 de mayo, sufre molestias en el antebrazo derecho, dolencia con la que jugó y ganó por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó.

Con esta retirada pierde 280 puntos de los 330 que defendía en el la Ciudad Condal tras haber sido subcampeón en ese torneo en 2025 y se queda con 12.960 por los 13.350 que acumula el de San Cándido, que esta semana ha descansado después de ganar Montecarlo.

Carlos Alcaraz, en Barcelona. / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

No jugó en Madrid el año pasado, ¿jugará este?

La rivalidad por el número uno es uno de los grandes atractivos ahora mismo en el mundo del tenis. Ninguno de los dos defiende puntos en el Mutua Madrid Open porque no disputaron el torneo el pasado año, Carlos por otra lesión y Jannik por la sanción de tres meses por dopaje que estaba cumpliendo.

Para volver a lo más alto del ranking el pupilo de Samuel López deberá conquistar el título que ya logró en la Caja Mágica en 2022 y en 2023 y que Sinner no alcance la final. Ambos tenistas, como primeros cabezas de serie, sólo se cruzarían en una hipotética pelea definitiva por el trofeo. Si Alcaraz es campeón llegará a los 13.960 puntos y a Sinner la presencia en la final, incluso perdiéndola, le haría alcanzar los 14.000 y el título le haría reforzar su condición con 14.350.

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Así pues, lo tiene complicado el español, quien hubiera vuelto a ser el número 1 del mundo con el título barcelonés y cuya participación en el MMO se espera aunque no está garantizada a día de hoy. Todo dependerá de la evolución de sus molestias en la muñeca. "Espero que podáis verme en una pista lo antes posible", aseguró en la rueda de prensa donde anunció su retirada en Barcelona pero no puso fecha de vuelta. "Tengo que escuchar a mi cuerpo, para lo que me viene mejor y no me repercuta luego para un futuro", sentenció.