Rafa Jódar busca otro golpe en el Godó: horario y cómo ver el partido en directo
Descubre a qué hora juega Rafa Jódar en el Godó y dónde ver en directo su partido en el torneo de Barcelona
El tenis español vuelve a mirar al futuro con ilusión más allá de los éxitos de Carlos Alcaraz. Y gran parte de esa mirada apunta ya hacia un nombre propio: Rafa Jódar. El joven talento está siendo una de las grandes irrupciones del circuito en este inicio de 2026. Su crecimiento ha sido meteórico hasta colarse en el TOP 50 ATP en tan solo unos meses y ganando su primer torneo ATP en Marrakech. Ahora afronta un nuevo reto en uno de los escenarios más especiales del calendario: el Trofeo Conde de Godó.
Un momento clave para seguir creciendo
Jódar llega al torneo de Barcelona en plena ebullición con confianza y con ritmo, demostrando la fortaleza de su derecha y con la sensación de que cada partido puede marcar un antes y un después.
No es solo un joven prometedor ya empieza a ser una realidad. Su tenis agresivo, su capacidad para competir en momentos complicados y su evolución constante lo han colocado en el radar del gran público.
El encuentro que tiene por delante no es uno más, ya que es una buena oportunidad de colarse en las semifinales de un torneo del que sea ha caído Alcaraz por lesión. Eso sí tendrá un rival complicado por delante con Cameron Norrie, al que ya ganó este mismo año en Acapulco.
En los últimos meses, Jódar ha dado pasos de gigante. Ha competido en grandes escenarios. Ha ganado partidos importantes. Y ha demostrado personalidad. El salto en el ranking no es casualidad.
Hora y dónde ver en directo el partido de Jódar
Aquí está la clave para el aficionado El duelo entre Jódar y Norrie se disputará este viernes 17 de abril a partir de las 17:10 horas. El partido de Rafa Jódar en el Godó se podrá seguir en directo a través de las plataformas habituales que retransmiten el torneo ATP de Barcelona.
📺 Dónde ver: canales deportivos con derechos del circuito ATP (Movistar+ Deportes y TennisTV).
⏰ Hora: 17:10 horas.
Se recomienda consultar la programación el mismo día, ya que puede haber cambios según el desarrollo del torneo.
Para los aficionados al tenis, es una oportunidad perfecta para ver en acción a uno de los nombres llamados a marcar una época.
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