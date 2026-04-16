Roberto Bautista anuncia su retirada: los motivos y su trayectoria

Coincidiendo con su 38º cumpleaños, Roberto Bautista Agut ha decidido que la temporada 2026 será la última de su carrera como tenista profesional.

Después de toda una vida dedicada al tenis, el jugador de Castellón pone fecha de cierre a una etapa marcada por el esfuerzo diario, la constancia silenciosa y una pasión inquebrantable por competir. Su trayectoria durante todo este tiempo dice incluso más que sus títulos y victorias: deja un estilo personal, donde su compromiso, humildad y perseverancia han sido sus señas de identidad. “He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, ha compartido Bautista Agut.

La temporada 2026 será, así, una oportunidad para celebrar ese camino recorrido. Una temporada de despedida en la que el tenista competirá con la misma exigencia de siempre, pero con la mirada puesta, también, en agradecer a todos los que le han acompañado: su familia, su equipo, sus amigos, sus compañeros, sus patrocinadores y, especialmente, los aficionados. “Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz”, ha afirmado el jugador.

Hoy no es un adiós, sino el inicio de una despedida. La de un jugador que hizo del trabajo su identidad, del respeto su bandera y que se lleva una pequeña parte de la infinita huella del tenis español.

La próxima cita para Roberto Bautista Agut es el Mutua Madrid Open. En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre su calendario y los actos especiales previstos durante esta última temporada.

Trayectoria

Comenzó a jugar a los 5 años y ha sumado a lo largo de su carrera profesional 12 títulos ATP, una ensaladera de Copa Davis, ha representado a España en los Juegos Olímpicos y ha alcanzado el puesto 9 del ranking mundial. Durante este recorrido, Bautista se ha ganado el respeto de la afición y del circuito por su forma de entender el tenis y la vida: sin atajos, sin ruido, construyendo cada paso desde el trabajo y la convicción.

Bautista ha acumulado más de 700 partidos a lo largo de su trayectoria en el ATP Tour, con un índice de victorias y derrotas Infosys ATP de 435-297. Todo comenzó en casa, concretamente en Valencia, donde debutó en 2009 con su primer encuentro frente a su compatriota Albert Montañés. Eso sí, para inaugurar su casillero de triunfos tuvo que esperar hasta 2012 sobre el césped de ‘s-Hertogenbosch. En esta superficie es la que ha sacado su mejor rendimiento con un promedio de 67,1% de éxito. Además, sobre esta superficie tuvo la oportunidad de avanzar más lejos que nunca en un Grand Slam, alcanzando las semifinales en Wimbledon 2019.

Roberto Bautista. / EFE

Bautista Agut ganó su primer partido ATP Tour en el ATP Masters 1000 de Miami frente a Andreas Seppi por 6-3, 1-6, 6-3, en un torneo donde fue capaz de superar la fase previa. Fue esa temporada, cuando con 24 años ingresó en el Top 100 por primera vez el 13 de agosto de 2012.

A partir de entonces, forjó una carrera que los problemas físicos han obligado a frenar.

Retirada en el Masters 1000 de Montecarlo

Roberto Bautista se vio obligado a retirarse en su partido de primera ronda del pasado Masters 1000 de Montecarlo ante el italiano Matteo Berretini.

El jugador 85 del mundo, no pudo estar en pista más de 23 minutos. Antes de ese momento pidió tiempo muerto médico, pero sus problemas físicos no se solucionaron, llevándole a decir adiós cuando su rival, número 90 del ránking ATP, mandaba por 4-0. El castellonense llegó a esta primera ronda tras clasificar como lucky loser en la fase previa, donde perdió contra el kazajo y número 77 del mundo, Alexander Shevchenko, por un doble 7-6.

Esta retirada temprana en Montecarlo viene a refrendar el complicado inicio de temporada para el jugador de Castellón de la Plana. Habiendo saltado a pista en 10 ocasiones, en hasta siete de estas ha perdido. Su mejor resultado llegó en el ATP Tour 250 de Montpellier, donde alcanzó los octavos de final para acabar perdiendo ante Adrian Mannarino.