Sara Sorribes: "Ahora me escucho más, no tengo esa presión que antes sentía por competir"

La tenista castellonense Sara Sorribes afronta su regreso al Mutua Madrid Open con una mentalidad renovada tras el parón que realizó para priorizar su bienestar físico y mental. La castellonense asegura que esta etapa le ha permitido reenfocar su carrera y recuperar el disfrute en la competición.

“Llego con una sensación muy diferente a la de otros años. Me encuentro bien, tranquila y con ganas de competir, pero sin esa presión constante que antes me acompañaba. Ahora me escucho mejor y eso me permite disfrutar realmente dentro de la pista”, señaló en declaraciones facilitadas por su patrocinador Nara Seguros.

Una nueva etapa

La jugadora reconoce que el descanso marcó un antes y un después en su trayectoria. Durante ese tiempo, comprendió la necesidad de equilibrar su vida más allá del tenis, una disciplina que anteriormente ocupaba todo su espacio. “Es evidente que ahora sigue siendo muy importante, pero he entendido que hay otras cosas fuera de ello. Eso me ha dado otra perspectiva y me permite competir con calma y también con mayor libertad”, explicó.

Su retorno a la competición ya dejó señales positivas la pasada semana, cuando participó en la Billie Jean King Cup disputada en Eslovenia. Allí, junto a Aliona Bolsova, contribuyó en el dobles a la clasificación de España para las Finales, en lo que considera uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa. “Jugar para España siempre es algo muy especial. Es un contexto diferente, porque dejas de lado lo individual y formas parte de un equipo. Después de todo lo vivido, volver a compartir pista con mis compañeras y sentir ese apoyo ha sido muy importante para mí. En el fondo, es algo que echaba mucho de menos”, admitió.

Ahora, el foco está puesto en Madrid, una cita que la propia Sorribes define como especial por el apoyo del público. “Es un torneo único” y “jugar en casa tiene algo especial por la gente, por el ambiente”, comentó. “Es verdad que hay presión, pero también una motivación muy grande. Intento siempre quedarme con eso y disfrutarlo al máximo”, añadió.

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De cara a su participación, la española mantiene una filosofía basada en el proceso más que en los resultados, una idea reforzada tras su regreso al circuito. “No me gusta marcarme objetivos muy concretos en cuanto a rondas. Prefiero centrarme en cómo quiero competir: ser valiente, mantenerme sólida y fiel a lo que estoy trabajando. Si eso está, sé que puedo rendir a buen nivel”, concluyó.