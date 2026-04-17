Arthur Fils - Rafa Jódar: Dónde ver en directo las semifinales del Conde de Godó 2026

El tenis español vuelve a mirar al futuro con ilusión más allá de los éxitos de Carlos Alcaraz. Y gran parte de esa mirada apunta ya hacia un nombre propio: Rafa Jódar. El joven talento está siendo una de las grandes irrupciones del circuito en este inicio de 2026. Su crecimiento ha sido meteórico hasta colarse en el TOP 50 ATP en tan solo unos meses y ganando su primer torneo ATP en Marrakech. Ahora afronta un nuevo reto en uno de los escenarios más especiales del calendario: el Trofeo Conde de Godó.

Jódar, con la oportunidad de seguir haciendo historia

Jódar llega al torneo de Barcelona en plena ebullición con confianza y con ritmo, demostrando la fortaleza de su derecha y con la sensación de que cada partido puede marcar un antes y un después. Su 'barrida' a Norrie en semifinales así lo demuestra.

No es solo un joven prometedor ya empieza a ser una realidad. Su tenis agresivo, su capacidad para competir en momentos complicados y su evolución constante lo han colocado en el radar del gran público.

El encuentro que tiene por delante no es uno más, ya que es una buena oportunidad de colarse en su segunda final consecutiva, esta vez, de un ATP 500. Enfrente tendrá a otro joven que está jugando un gran tenis como el francés Arthur Fils.

Redacción SD

Fils - Jódar: Hora y dónde ver el partido en directo

Aquí está la clave para el aficionado El duelo entre Jódar y Fils se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 17:10 horas. El partido de Rafa Jódar en el Godó se podrá seguir en directo a través de las plataformas habituales que retransmiten el torneo ATP de Barcelona

📺 Dónde ver: canales deportivos con derechos del circuito ATP (Movistar+ Deportes y TennisTV).

⏰ Hora: 16:00 horas.

Se recomienda consultar la programación el mismo día, ya que puede haber cambios según el desarrollo del torneo.

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Para los aficionados al tenis, es una oportunidad perfecta para ver en acción a uno de los nombres llamados a marcar una época.