Bote histórico en Roland Garros: el millonario premio que persigue Carlos Alcaraz

Roland Garros es siempre el gran objetivo de la temporada de tierra batida en el circuito ATP. Y no solo por el prestigio a nivel deportivo que supone ganar uno de los cuatro Grand Slams sino también a nivel económico. El torneo parisino ha hecho oficial el reparto económico para su edición de 2026, confirmando un salto histórico en su bolsa de premios. El Grand Slam que se disputa en París del 24 de mayo al 7 de junio, distribuirá un total de 61.723.000 euros entre los participantes, lo que supone un incremento del 9,5% respecto a 2025.

Este aumento consolida al torneo como uno de los más lucrativos del circuito y eleva aún más el atractivo competitivo, especialmente para figuras como Carlos Alcaraz, que parte entre los grandes favoritos al título, así como también para Jannik Sinner. Ambos tenistas, cuya rivalidad por el número uno de la ATP es uno de los grandes atractivos ahora mismo en el circuito, buscarán mantener su dominio en los Grand Slams el próximo mes en Roland Garros, donde encabezan una sólida lista de participantes para el torneo de tierra batida. Los dos tenistas protagonizaron uno de los partidos del siglo en la final de París del año pasado, luego de que Alcaraz salvara tres puntos de partido en su camino hacia una remontada memorable en el quinto set. Juntos, Alcaraz y Sinner han conquistado los últimos nueve títulos de Grand Slam, incluyendo el triunfo de Alcaraz en el Abierto de Australia en enero, cuando el joven de 22 años se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de Carrera.

Sinner intentará igualar ese hito ganando los cuatro Grand Slams al menos una vez, siendo Roland Garros el único título que le falta en su palmarés. Alexander Zverev, finalista en 2024, y Novak Djokovic, tres veces campeón, también figuran en la lista de participantes para la edición de 2026 del torneo de tierra batida.

Un premio récord para el campeón

El ganador del torneo individual masculino y femenino se llevará 2.800.000 euros, una cifra que confirma la tendencia al alza en los grandes torneos. Alcanzar la final también garantiza un importante ingreso: el subcampeón percibirá 1.400.000 euros.

A medida que avanzan las rondas, el reparto económico mantiene cifras muy competitivas:

Semifinal: 750.000 euros

750.000 euros Cuartos de final: 470.000 euros

470.000 euros Octavos de final: 285.000 euros

285.000 euros Tercera ronda: 187.000 euros

187.000 euros Segunda ronda: 130.000 euros

130.000 euros Primera ronda: 87.000 euros

El incremento también alcanza a los jugadores que disputan la clasificación previa, reforzando el apoyo económico a quienes buscan un hueco en el cuadro principal:

Tercera ronda previa: 48.000 euros

48.000 euros Segunda ronda previa: 33.000 euros

33.000 euros Primera ronda previa: 24.000 euros

Un Grand Slam único: historia y esencia de Roland Garros

Hablar de Roland Garros es hacerlo de uno de los torneos más emblemáticos del tenis mundial. Fundado en 1891, el torneo se disputa en el complejo del mismo nombre, en París, y es el único Grand Slam que se juega sobre tierra batida, una superficie que exige resistencia, estrategia y un alto nivel técnico. La arcilla parisina ralentiza el juego y favorece los intercambios largos, lo que convierte cada partido en una batalla física y mental. Esta característica ha hecho que el torneo tenga una identidad muy marcada y que solo los jugadores más completos logren triunfar en él.

Alcaraz Roland Garros 2025 / ATP

A lo largo de su historia, leyendas como Rafael Nadal han elevado el torneo a un nivel casi mítico. El español, con su dominio histórico en la Philippe Chatrier, ha sido el máximo exponente de lo que significa adaptarse a la tierra batida. Ahora, una nueva generación liderada por Carlos Alcaraz aspira a tomar el relevo y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del torneo.

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El tenista español se ha consolidado como uno de los grandes dominadores del circuito y llega a cada Grand Slam como uno de los principales favoritos. Su estilo de juego, agresivo pero adaptado a la tierra batida, le convierte en un candidato ideal para triunfar en París. Además, su capacidad física y mental le permite afrontar los largos intercambios característicos del torneo. Para Alcaraz, ganar Roland Garros no solo supondría sumar otro Grand Slam a su palmarés, sino también llevarse uno de los premios más importantes de su carrera.