David Ferrer ficha por la Copa Faulconbridge

El extenista alicantino David Ferrer se suma a la organización de la Copa Faulconbridge, que se disputará del 11 al 17 de mayo en el Club de Tenis Valencia y que en su próxima edición dará un salto significativo al convertirse en un ATP Challenger 175.

Natural de Xàbia, Ferrer afronta esta nueva etapa mientras continúa como capitán del equipo español de la Copa Davis, cargo que desempeña desde 2023 y que mantendrá hasta 2027. Retirado de la competición profesional en 2019, el exjugador también acumuló experiencia en la gestión deportiva tras dirigir durante seis años el Torneo Conde de Godó, responsabilidad que dejó en abril de 2025.

Se une al equipo de Pablo Andújar

La incorporación de Ferrer refuerza el proyecto impulsado por el también extenista Pablo Andújar, quien lidera la revitalización del torneo. Desde la organización destacan su llegada como la de un referente del circuito ATP, subrayando valores como la constancia, el carácter competitivo y su trayectoria al más alto nivel.

El propio Ferrer valoró positivamente su integración en el equipo, resaltando el crecimiento reciente del torneo y el potencial de esta nueva etapa. Además, adelantó que el cuadro contará con jugadores destacados del circuito challenger, entre ellos el checo Jakub Mensik, al que situó entre los nombres más relevantes por su progresión y resultados recientes.

Un torneo con gran tradición

La Copa Faulconbridge, fundada en 1933 en honor a Alfredo Faulconbridge, recuperó su actividad en 2022 tras más de veinte años de inactividad. Desde entonces, la organización ha trabajado para reposicionarla en el calendario internacional, con el objetivo de consolidarla como una cita de referencia en Europa.

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La edición de 2026 llega con importantes novedades, entre ellas un salto de categoría a ATP Challenger 175, lo que sitúa al torneo en un nuevo nivel competitivo y de proyección internacional. Además, la competición cambia de fechas y se celebrará del 11 al 17 de mayo, ubicándose en un momento estratégico de la temporada de tierra batida. Este nuevo encaje en el calendario favorecerá la participación de jugadores de mayor ranking y prestigio, incrementando el atractivo deportivo y mediático del torneo.