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Directo | Jódar arrasa en el primer set a Norrie

Descubre a qué hora juega Rafa Jódar en el Godó y dónde ver en directo su partido en el torneo de Barcelona

Rafa Jódar celebra un punto

Rafa Jódar celebra un punto / EFE

Iván Carsí

Iván Carsí

El tenis español vuelve a mirar al futuro con ilusión más allá de los éxitos de Carlos Alcaraz. Y gran parte de esa mirada apunta ya hacia un nombre propio: Rafa Jódar. El joven talento está siendo una de las grandes irrupciones del circuito en este inicio de 2026. Su crecimiento ha sido meteórico hasta colarse en el TOP 50 ATP en tan solo unos meses y ganando su primer torneo ATP en Marrakech. Ahora afronta un nuevo reto en uno de los escenarios más especiales del calendario: el Trofeo Conde de Godó.

Un momento clave para seguir creciendo

Jódar llega al torneo de Barcelona en plena ebullición con confianza y con ritmo, demostrando la fortaleza de su derecha y con la sensación de que cada partido puede marcar un antes y un después.

No es solo un joven prometedor ya empieza a ser una realidad. Su tenis agresivo, su capacidad para competir en momentos complicados y su evolución constante lo han colocado en el radar del gran público.

El encuentro que tiene por delante no es uno más, ya que es una buena oportunidad de colarse en las semifinales de un torneo del que sea ha caído Alcaraz por lesiónEso sí tendrá un rival complicado por delante con Cameron Norrie, al que ya ganó este mismo año en Acapulco.

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En los últimos meses, Jódar ha dado pasos de gigante. Ha competido en grandes escenarios. Ha ganado partidos importantes. Y ha demostrado personalidad. El salto en el ranking no es casualidad.

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