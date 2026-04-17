Directo | Jódar arrasa en el primer set a Norrie

El tenis español vuelve a mirar al futuro con ilusión más allá de los éxitos de Carlos Alcaraz. Y gran parte de esa mirada apunta ya hacia un nombre propio: Rafa Jódar. El joven talento está siendo una de las grandes irrupciones del circuito en este inicio de 2026. Su crecimiento ha sido meteórico hasta colarse en el TOP 50 ATP en tan solo unos meses y ganando su primer torneo ATP en Marrakech. Ahora afronta un nuevo reto en uno de los escenarios más especiales del calendario: el Trofeo Conde de Godó.

Un momento clave para seguir creciendo

Jódar llega al torneo de Barcelona en plena ebullición con confianza y con ritmo, demostrando la fortaleza de su derecha y con la sensación de que cada partido puede marcar un antes y un después.

No es solo un joven prometedor ya empieza a ser una realidad. Su tenis agresivo, su capacidad para competir en momentos complicados y su evolución constante lo han colocado en el radar del gran público.

El encuentro que tiene por delante no es uno más, ya que es una buena oportunidad de colarse en las semifinales de un torneo del que sea ha caído Alcaraz por lesión. Eso sí tendrá un rival complicado por delante con Cameron Norrie, al que ya ganó este mismo año en Acapulco.

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En los últimos meses, Jódar ha dado pasos de gigante. Ha competido en grandes escenarios. Ha ganado partidos importantes. Y ha demostrado personalidad. El salto en el ranking no es casualidad.

📰 ¡PUES AHÍ ESTÁ! ¡VICTORIA DE RAFA JODAR! (3-6, 2-6)

📍 NORRIE 2-5 JÓDAR (15-30) | (3-6) 📰 ¡SAQUE DIRECTO DE JÓDAR!

📍 NORRIE 2-5 JÓDAR (15-15) | (3-6) 📰 Presiona Norrie al servicio de Rafa.

📍 NORRIE 2-5 JÓDAR (0-0) | (3-6) 📰 ¡Puesto otro break para Jódar! ¡A solo un putno de las semifinales!

📍 NORRIE 2-4 JÓDAR (0-0) | (3-6) 📰 ¡Y punto para Jódar!

📍 NORRIE 2-3 JÓDAR (30-30) | (3-6) 📰 ¡Mucho pundonor de Jódar que iguala en 30!

📍 NORRIE 2-3 JÓDAR (0-0) | (3-6) 📰 ¡Sí hombre! ¡Llega con todo a la red a la volea y saca el break!

📍 NORRIE 2-2 JÓDAR (40-A) | (3-6) 📰 ¡Nuevo punto de break para Jódar!

📍 NORRIE 2-2 JÓDAR (0-0) | (3-6) 📰 ¡VAYA GOLPE DE JÓDAR PARA CERRAR EL JUEGO!