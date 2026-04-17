Djokovic, baja en el Madrid Open, mientras Alcaraz sigue siendo duda

El tenista serbio Novak Djokovic no jugará el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en la Caja Mágica, al no estar recuperado de la lesión del hombro derecho que arrastra desde hace algunas semanas, lo que se une a la duda de si estará el español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, también con problemas físicos. "Lamentablemente, no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", afirmó Djokovic, de 38 años y ganador de 24 grand slams, en su cuenta de X.

La organización del torneo expresó su deseo al tenista serbio de que pueda estar de vuelta "lo antes posible" para disfrutar de su tenis como "tantas veces lo ha hecho en la Caja Mágica". El último partido que jugó Djokovic fue el pasado 12 de marzo en el Masters 1000 de Indian Wells, donde cayó ante el británico Jack Draper en los octavos de final. El exnúmero uno del mundo ha participado trece veces en el torneo madrileño, la primera en 2006, con tres victorias (2011, 2016 y 2019). Tras ausentarse en 2023 y 2024, volvió a la pista de la Caja Mágica el pasado año, donde cayó en primera ronda ante el italiano Matteo Arnaldi.

Djokovic, que el próximo 22 de mayo cumplirá 39 años, estuvo ayer, en Madrid como espectador en el partido de baloncesto de la Euroliga del conjunto blanco ante el Estrella Roja y lo hizo en compañía del base esloveno de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic.

Duda de Alcaraz

A la ausencia del tenista serbio se une la duda de Alcaraz después de que se tuviera que retirar el pasado miércoles del torneo Conde Godó, en Barcelona, como consecuencia de las molestias que arrastra en el antebrazo derecho. Alcaraz mantiene la incógnita de si será baja, como el pasado año, debido también a una lesión muscular, o regresará a la cancha del torneo madrileño, donde suma dos títulos (2022 y 2023).

Por ahora, está confirmada la presencia del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverez, número tres, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, número cinco.

Carlos Alcaraz. / SEBASTIEN NOGIER

También jugarán en Madrid el resto de jugadores del top diez de la ATP: el estadounidense Ben Shelton (6), el australiano Alex de Miñaur (7), el estadounidense Taylor Fritz (8), el italiano Lorenzo Musetti (9) y el ruso Daniil Medvedev (10), así como el vigente campeón, el noruego Casper Ruud (12).

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Sabalenka, favorita en el cuadro femenino

En categoría femenina, la principal figura en la Caja Mágica será la bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y número uno del mundo, que busca su cuarta corona tras las logradas también en 2021 y 2023. Con Sabalenka competirán la kazaja Elena Rybakina, dos de la WTA, la estadounidense Coco Gauff (3) y la polaca Iga Swiatek (4) y la también estadounidense Jessica Pegula (5), entre otras.