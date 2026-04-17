¡Imparable! Rafa Jódar se carga a Norrie y alcanza las semis del Conde de Godó
El joven tenista español alcanza sus primeras finales ATP 500 en el Conde de Godó tras ganar a Cameron Norrie (3-6, 2-6) en algo más de una hora
¡Está intratable! La ascensión meteórica de Rafa Jódar continúa en Barcelona. El joven tenista se ha colado en sus primeras semifinales ATP 500 después de ganar a Cameron Norrie en algo más de una hora por (3-6 y 2-6). El español, a sus 19 años se asoma al Top 40 del ránking ATP con este resultado en el Conde de Godó. Jódar terminó con el británico dominando cada juego con derechas y reveses contundente y aprovechando cada oportunidad de break para ir construyendo una ventaja, que Norrie no pudo responder. Ahora, este sábado, le espera otra joven estrella del circuito como el francés Arthur Fils.
Jódar ha hecho historia en el Godó y se ha unido a grandes nombres del tenis español como Rafa Nadal, Carlos Moyà, Álex Corretja y Carlos Alcaraz. Todos ellos y ahora el madrileño alcanzaron las semis de Barcelona con 19 años. El madrileño además lo ha hecho con una autoridad impropia de su edad, borrando de la pista a Norrie. Y es que es el estado de Jódar es increíble, puesto que enlaza ocho victorias seguidas, incluido el título en el ATP 250 de Marrakech. El primero de su carrera.
El español no dio opción a Norrie después de que ganara tres juegos seguidos en el primer set. Jódar resistía los servicios de Norrie con restos certeros y manteniendo la ventaja de los breaks. En la segunda manga salió con ganas de mandar el británico, sin embargo, no pudo hacer nada contra un Jódar que este sábado tendrá otra cita con la historia.
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