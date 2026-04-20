Alarmante imagen de la muñeca de Carlos Alcaraz... ¡Roland Garros está en duda!
El tenista español ha reaparecido públicamente después de su retirada del Godó y su renuncia a Madrid
La temporada de tierra batida 2026 para Carlos Alcaraz está en el aire. El tenista se retiró recientemente en el Conde de Godó por una lesión que parecía menos de lo que realmente es. El murciano, que perdió el número 1 con Jannik Sinner, no estará en el Mutua Madrid Open tras su confirmación de la semana pasada.
"Sentí que me venció la muñeca en un resto durante el partido. Después de las pruebas, hemos visto que es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro", fueron las explicaciones de Carlos Alcaraz para abandonar la semana pasada en Barcelona.
Este lunes Carlos Alcaraz ha reaparecido públicamente dejando una imagen de preocupación entre sus seguidores con respecto a la lesión. El tenista español ha aparecido con una aparatosa fériula que protege su muñeca y el antebrazo. Unas molestias o, en este caso, una lesión, que ha alterado sus planes hasta Roland Garros.
De hecho el tenista ha comentado: "Veremos a ver... estamos esperando a una prueba que tendremos en estos días y el resultado será crucial para tomar una decisión"
Por el momento y hasta la cita de París, Alcaraz tiene programado asistir a la gala de los Premios Laureus, que se celebra en Madrid y donde está dominado a Mejor Deportista del Año.
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