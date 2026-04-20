El "Vamos Rafa" volverá a resonar en Madrid

Rafa Jódar llega a Madrid en el mejor momento de su prematura carrera, el tenista de tan sólo 19 años maravilla al mundo del tenis con sus 2 últimas actuaciones, alcanzando las semifinales en el torneo Conde de Gódo y tocando metal en el ATP 250 de Marrakech, dónde venció en la final a Marco Trungelliti con un sólido 6-3 6-2.

Tras el anunciarse la baja de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, los aficionados no han dudado en volcarse con el madrileño Rafa Jódar, que se ha convertido en el gran reclamó de este torneo.

El propio Rafa ha reconocido que este torneo no es uno más para él: "Venía aquí como espectador de pequeño y hace tres años vine de sparring. Tengo muchas ganas de empezar."

Tendrá que esperar hasta el jueves a las 11:00 dónde se citará con holandés Jesper De Jong, en un trepidante partido dónde el "Vamos Rafa" volverá a resonar en la tierra batida de Madrid.

La historia aprieta pero Jódar es más rápido, el tenista de Leganés ha necesitado solo 18 partidos para hacerse con su primer título ATP, este dato gana relevancia si se compara con los partidos que necesitaron otros grandes tenistas para lograr su primer título ATP, Roger Federer (98), Rafael Nadal (63), Novak Djokovic (53), Jannik Sinner (47) y Carlos Alcaraz (27).

Un espectacular Rafael Jódar conquista el US Open Júnior. / EFE

Campeón de Grand Slam

Rafa Jódar ya posee un Grand Slam (Júnior) en su palmarés, concretamente el US Open 2024. En tierras neoyorquinas se convirtió en el cuarto español en ganar el US Open júnior tras Javier Sánchez Vicario (1986), Daniel Rincón (2021) y Martín Landaluce (2022). Con este galardón se dio a conocer , llamando la atención del equipo español que no dudo en convocarlo para la Copa Davis en València.

Pese a estos espectaculares datos, Rafa Jódar mantiene los pies en el suelo y tiene claro como debe afrontar la temporada: "Tengo que ir torneo a torneo, es mi primer año en el circuito. Creo que todavía soy un jugador joven y estoy descubriendo muchas cosas en estos torneos", declaró Jódar.

El madrileño es consciente de que en el tenis es muy difícil mantener los buenos resultados: "Sé que habrá momentos donde las cosas no vayan tan bien como han ido estos últimos torneos. En esos momentos se demuestra si eres mentalmente fuerte" pero su motivación no cesa y seguirá buscando la gloria en el torneo local.

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Pese a su juventud es consciente de que las miradas irán dirigidas a él: "Habrá mucha gente conocida que vendrá a verme. Intentaré hacerlo lo mejor posible y disfrutar”. En los próximos días seremos testigos de su debut y veremos si Rafa Jódar es capaz de seguir sorprendiéndonos.