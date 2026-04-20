Pedro Martínez, eliminado a las primeras de cambio en el Mutua Madrid Open

Pedro Martínez Portero no estará en el cuadro final del Mutua Madrid Open 2026. El tenista valenciano, obligado a pasar por la fase previa, ha caído en primera ronda frente al paraguayo Daniel Vallejo por 6-3 y 6-1 y no podrá disputar uno de los torneos nacionales del circuito ATP. Pedro no encontró su tenis en ningún tramo del partido y cayó frente al número 96 del ránking mundial.

Roberto Bautista ya tiene rival

Roberto Bautista Agut, que colgará la raqueta a final de la presente temporada, ya conoce su rival en la primera ronda del Mutua Madrid Open. El argentino Thiago Agustín Tirante, número 75 del ranking ATP, será el primer escollo del tenista castellonense en su última participación en el Masters 1000 de la capital española.

Será una edición muy especial para uno de los deportistas más importantes en la historia de la provincia de Castellón, que anunció hace pocos días que se retira a final de temporada. El tenista de Benlloc, que acaba de cumplir 38 años, explicó su adiós a través de un comunicado: "He dado todo lo que tenía dentro".

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Españoles en liza

El campeón Casper Ruud comenzará la defensa del título contra Alexander Shevchenko o Jaume Munar en segunda ronda. Además del balear y del castellonense, otros tres españoles debutarán en la primera ronda del torneo. Pablo Carreño se mide a Marton Fucsovics y Martín Landaluce a Adam Walton. El único cabeza de serie que comenzará su andadura en segunda ronda directamente es Alejandro Davidovich Fokina, que precisamente puede tener rival español del ganador del duelo entre el húngaro y el gijonés.