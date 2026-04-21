La Copa Faulconbridge 2026 presenta una de las mejores entry list del circuito Challenger

El Club de Tenis Valencia acogerá del 11 al 17 de mayo una edición histórica de la Copa Faulconbridge, que este año alcanza la categoría Challenger 175 y lo hace con una entry list de altísimo nivel.

El cuadro estará liderado por jóvenes figuras ya consolidadas en la élite como el checo Jakub Mensik, una de las grandes irrupciones del circuito en las últimas temporadas, y el estadounidense Brandon Nakashima, campeón de las Next Gen ATP Finals en 2022 y habitual en cuadros principales del ATP Tour. Junto a ellos, nombres como el español Jaume Munar o el chileno Alejandro Tabilo, ambos consolidados en el Top 50, garantizan un nivel competitivo extraordinario desde primeras rondas.

La profundidad del cuadro es uno de los grandes atractivos de esta edición, con jugadores que combinan experiencia y resultados contrastados en el circuito ATP como Sebastián Báez, múltiple campeón ATP en tierra batida; Miomir Kecmanovic, habitual en segundas semanas de torneos importantes; o Marton Fucsovics y Jan-Lennard Struff, ambos con finales ATP y victorias ante jugadores Top 10. Especial mención merece también el italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon y uno de los nombres más reconocibles del circuito en la última década.

El tenis español contará con una representación de primer nivel gracias a la presencia de Roberto Bautista Agut, semifinalista de Grand Slam, quien además ha anunciado que pondrá fin a su brillante carrera al término de la temporada 2026, por lo que su presencia en Valencia tendrá un significado muy especial para los aficionados. También estará Pablo Carreño Busta, ex Top 10 y medallista olímpico, mientras que el joven Martin Landaluce, una de las grandes promesas nacionales, aportará juventud y futuro al torneo.

El español Roberto Bautista Agut, en marzo pasado, durante su participación en el torneo de Indian Wells (EE.UU.). EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO. NO VENTAS ZONA EPA / JOHN G. MABANGLO / EFE

Completan la lista jugadores en plena progresión como Zizou Bergs, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli o Daniel Altmaier, todos ellos habituales en torneos ATP y protagonistas recientes en tierra batida.

Además, la Copa Faulconbridge vivirá un momento especialmente emotivo con la presencia del valenciano Bernabé Zapata Miralles, que disputará el torneo gracias a una invitación de la organización. El jugador aprovechará la cita en casa para poner punto final a su trayectoria en el tenis profesional, recibiendo así el reconocimiento y el cariño de la afición valenciana en un escenario inmejorable.

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Con esta combinación de juventud, experiencia y ranking, la Copa Faulconbridge 2026 se posiciona como uno de los torneos Challenger más potentes del calendario, convirtiendo a Valencia en una parada obligatoria para los aficionados que quieran disfrutar de tenis de máximo nivel en un entorno histórico.