Roberto Bautista desvela su mejor recuerdo en Madrid y fue con Rafa Nadal

La cuenta atrás ya ha empezado para Roberto Bautista tras el anuncio de su retirada a final de temporada. En la Copa Faulconbridge se despedirá de València el próximo mes de mayo, pero antes de la cita en casa, afronta esta semana otro emotivo evento que le trae grandes recuerdos como es el Mutua Madrid Open.

De momento, lo hará arropado de familiares y amigos aprovechado el hecho de jugar en España, y conscientes todos ellos de la importancia de estos últimos torneos en casa para el de Benlloc. “He tenido la suerte de jugar aquí muchos años”, reconoció Bautista, uno de los jugadores más fieles a la Caja Mágica desde su debut en la edición de 2011. “Ha sido un torneo muy especial para mí. Jugar en España para nosotros es algo muy bonito. Espero sentir el apoyo el público y el ambiente de esta pista por última vez. Seguro que va a ser muy especial”, señaló en declaraciones recogidas por ATP.

Su último capítulo en Madrid arranca este miércoles ante el argentino Thiago Agustín Tirante, con el que no tiene precedente alguno en el circuito. “Como va a ser la última vez es lógico que tu familia y amigos quieran compartir estos momentos contigo”, explicó Roberto. “No hay muchas oportunidades de poder compartir estos momentos, porque estamos viajando constantemente y tenemos pocos torneos en España. Jugar en Madrid siempre ha sido especial para mí. Seguro que va a salir un buen torneo. Todos los entrenamientos los he afrontado con la ilusión de un niño. Tengo una motivación especial porque va a ser la última vez que juegue aquí”.

Roberto Bautista, en la semifinal de 2014 ante Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. / SERGIO BARRENECHEA / EFE

Semifinal ante Nadal en el recuerdo

La despedida de Bautista Agut será el adiós a un jugador que encontró en el torneo una química natural, peleando con los mejores desde el inicio. El castellonense, que alcanzó las semifinales en su primera visita al cuadro final en 2012, coleccionó partidos para el recuerdo en Madrid, con figuras como Rafa Nadal, Novak Djokovic, Feliciano López, David Ferrer o Alexander Zverev entre sus rivales más destacados.

“Mi mejor recuerdo tienen que ser las semifinales que jugué ante Nadal. El segundo… es el que vamos a vivir esta semana”. Unas emociones que ya vivió el también valenciano David Ferrer en 2019, cuando recibió un emotivo homenaje tras jugar el último partido de su carrera ante Alexander Zverev.

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En aquel encuentro de 2014, Bautista perdió ante Nadal por 4-6 y 3-6 después de haberse impuesto en las eliminatorias previas a Robredo, Verdasco, Kubot y Giraldo.