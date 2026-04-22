Rafa Jódar-De Jong: horario y dónde ver el debut en el Mutua Madrid

Sin Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que se disputa en la tierra batida de la Caja Mágica, todas las miradas se centran ahora en el joven Rafa Jódar. El madrileño, de 19 años, ha sido una de las grandes apariciones del circuito en estos meses de competición. Además de tener la motivación extra de jugar en su ciudad, llega en un notable momento de forma y después de alcanzar por su primera vez en su carrera las semifinales en un ATP 500 en Barcelona y de ganar su primer título profesional en Marruecos. Su ascenso en el ranking ATP es meteórico y las opciones de ser cabeza de serie en Roland Garros todavía siguen en pie.

El tenis español se aferra al desempeño de Rafa Jódar, el aire fresco de la Armada en el circuito. El madrileño de 19 años debuta en la Caja Magica donde tiempo atrás acudía como espectador o como sparring de jugadores. En su primer año como profesional y después de disputar a buen nivel las Finales Next Gen en Yeda -fue el único que ganó al vencedor, el estadounidense Learner Tien-, ha dado el salto al circuito. Ha crecido en cada torneo el jugador de 19 años que ganó en Marrakech su primer título y que estuvo a un paso de la final en el torneo de Barcelona, de categoría 500 derrotado por el francés Arthur Fils, vencedor y ganador del título.

El español, que hace sólo un año estaba más allá de los 600 primeros, es ahora el 42 del mundo. El aspecto emotivo del torneo lo pone Roberto Bautista que ha anunciado su retirada del tenis a final de año y que jugará por última vez en la Caja Mágica. El castellonense comienza con el argentino Thiago Agustín Tirante.

Ante Sinner en cuartos

Eso sí, no tendrá un cuadro fácil para repetir el resultado del Godó, con un hipotético cruce ante Sinner en cuartos de final, aunque para llegar ahí tendría que deshacerse, presumiblemente, de jugadores como Alex De Miñaur, en segunda ronda, otro jugador a tener en cuenta como el joven brasileño Joao Fonseca, en tercera ronda, o Rublev.

Para debutar en Madrid se mide al neerlandés Jesper de Jong, número 109 del ranking ATP. Este potente tenista goza de una buena movilidad y de un golpe fuerte con su derecha, algo que Rafa Jódar debe tener en cuenta si quiere superar la primera ronda del Mutua Madrid Open. El español parte como gran favorito tras sus recientes actuaciones en los últimos torneos disputados, aunque su juventud es siempre un factor a tener en cuenta que podría jugarle una mala pasada en una pista como la Manolo Santana.

Rafa Jódar viene de hacer semifinales en Barcelona. / EFE

Horario del Rafa Jódar - De Jong

Rafa Jódar se enfrentará a Jesper de Jong en primera ronda del Mutua Madrid Open 2026 este miércoles 22 de abril sobre las 19:00 horas (CEST). El duelo será el último del día en la pista central, en la Manolo Santana, y se disputará después del partido de la checa Karolina Pliskova en la Caja Mágica.

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Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo

En España, el Rafa Jódar - De Jong y todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play. Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.