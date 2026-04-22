Roberto Bautista Agut se despide del Mutua Madrid Open en primera ronda

Roberto Bautista Agut ha caído en primera ronda del Mutua Madrid Open ante el tenista argentino Thiago Tirante. De esta manera el castellonense se despide oficialmente del público de Madrid, ya que a final de esta temporada colgará la raqueta según confirmó él mismo hace algunos días.

Tirante, número 75 del ránking mundial, comenzó con una marcha más el encuentro y no tuvo demasiadas dificultades para llevarse la primera manga por 6-2. En el segundo set, Roberto encontró su ritmo y se igualó la contienda, pero en los momentos clave el argentino tuvo un punto más de calma y los puntos importantes cayeron de su lado hasta firmar un 6-4 que puso punto final al partido.

La Copa Faulconbridge, próximo reto para Bautista

Roberto Bautista ya centra los cinco sentidos en su próximo reto, la Copa Faulconbridge de Valencia para la que ya ha confirmado participación. El castellonense formará parte de un cuadro de mucho nivel en el estreno del torneo valenciano como Challenger de catgoría 175.

El cuadro estará liderado por jóvenes figuras ya consolidadas en la élite como el checo Jakub Mensik, una de las grandes irrupciones del circuito en las últimas temporadas, y el estadounidense Brandon Nakashima, campeón de las Next Gen ATP Finals en 2022 y habitual en cuadros principales del ATP Tour. Junto a ellos, nombres como el español Jaume Munar o el chileno Alejandro Tabilo, ambos consolidados en el Top 50, garantizan un nivel competitivo extraordinario desde primeras rondas.

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La profundidad del cuadro es uno de los grandes atractivos de esta edición, con jugadores que combinan experiencia y resultados contrastados en el circuito ATP como Sebastián Báez, múltiple campeón ATP en tierra batida; Miomir Kecmanovic, habitual en segundas semanas de torneos importantes; o Marton Fucsovics y Jan-Lennard Struff, ambos con finales ATP y victorias ante jugadores Top 10. Especial mención merece también el italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon y uno de los nombres más reconocibles del circuito en la última década.