Jódar iguala uno de los récords de Nadal y Alcaraz en Madrid

Rafa Jódar es ahora mismo uno de los tenistas del momento en el circuito ATP. Y en Madrid son muchos los ojos que están puestos sobre él... y más si sus números siguen en la línea de las últimas semanas. Ahora ha igualado un récord de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la Caja Mágica. Antes de este miércoles, el de Manacor y el de El Palamar eran los únicos jugadores locales con al menos una victoria en el cuadro principal antes de cumplir los 20 años. La lista la ha agrandado Rafael Jódar.

Y es que el español de 19 años consiguió el miércoles el primer triunfo de su carrera en el ATP Masters 1000 de Madrid al superar un durísimo partido ante Jesper de Jong, a quien derrotó 6-2, 5-7, 6-4. El actual número 42 de la ATP Rankings (está estrenando posición desde el lunes) llegó a este evento con un récord de 8-1 sobre arcilla en su carrera, un periodo que incluyó su primer título en el ATP Tour logrado en Marrakech.

Y todo apunta a que el Madrid está aprovechando al máximo la invitación de la organización a disputar su primer 'main draw'’ en la Caja Mágica. La recompensa: sumar su primer triunfo en Masters 1000 sobre arcilla, luego de lograr sus primeros dos el mes pasado en la pista dura de Miami. Ahora su próximo rival será Alex de Miñaur.

Aprendiendo a sufrir

Eso sí, debió sufrir para conseguirlo. El líder actual de la #NextGenATP estuvo contra las cuerdas enfrentando dos break points en el 2-6, 4-4, pero lo levantó al igual que uno en el game inicial del segundo parcial, que terminó sellando en su quinto set point. Y en el decisivo, se supo reponer al pasar de 3-1 a 3-3. Esperó una nueva oportunidad y esta llegó en el décimo juego, cuando se quedó con su primer match point de la noche para encender al público local tras dos horas y 31 minutos de encuentro.

"Tenía muchas ganas de competir en Madrid. Sabía que tenía que hace un partido muy correcto durante todo el tramo. Las cosas no empezaron bien pero he seguido ahí y me he dado una oportunidad. Estoy contento con la victoria, esto me da una oportunidad de jugar otro partido", dijo Jódar.

Rafa Jódar, durante el partido / EFE

Volverá a subir en el ránking ATP

Con este resultado, Jódar sube al número 37 del ranking en vivo y se convierte en próximo rival del australiano Álex de Miñaur, quinto cabeza de serie. El madrileño estará buscando su primer triunfo ante un Top 10 (récord de 0-1 tras caer ante el número 8 Fritz este año en Delray Beach). "Tengo que recuperar bien, mañana hay que tomarlo con calma. Hay que entrenar, es bueno en el día de descanso. Sobre todo en Masters 1000 con un día entre partidos. Intentaré hacer un buen trabajo con los fisios y prepararme para el viernes”, añadió el español de la #NextGenATP.

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"Espero un partido muy duro. Segunda vez ante un top 10, a aprender de las cosas que vayan sucediendo en el partido, trataré de disfrutar. No todos los días se juega ante tu público y ante un gran jugador. Intentaré disfrutar de la ocasión y ganar”.