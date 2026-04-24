Tenis
Alcaraz no jugará Roland Garros
El murciano ha explicado en sus redes que la lesión que sufre en su antebrazo no le va a permitir jugar ni en Roma ni en París
Drama para Carlos Alcaraz. El murciano ha explicado en sus redes sociales que la lesión que sufrió en Barcelona no le va a permitir jugar Roland Garros, lo que ha admitido ser una noticia dura para él.
"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí" ha escrito en su instagram.
- Giro' de guion con David Otorbi en Valencia CF
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid del Roig Arena
- Horarios oficiales de toda la eliminatoria de cuartos de final Valencia Basket-Panathinaikos de Euroliga
- Palop: 'Me molestó de Subirats que no apostara por mí cuando Cañizares iba de bajada
- Pisotón a la justicia tras el no-penalti a José Luis Gayà
- ¡Máxima presión en LaLiga! La salvación más cara que nunca en 15 años
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Saltan las alarmas con Lamine Yamal: ¿podría perderse el Mundial?