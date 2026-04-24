Última hora: Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros por lesión

Malas noticias para Carlos Alcaraz. El tenista espalol ha anunciado su renuncia a participar en Roland Garros. Alcaraz, que no podrá defender su corona en París, se encuentra lesionado desde el Conde de Godó y ya se ha perdido el Mutua Madrid Open. El murciano sufre un duro varapalo, pues de nuevo era el máximo favorito para ganar en la tierra batida parisina, sin embargo, también mira hacia el futuro, puesto que Wimbledon está cerca en el calendario.

Carlos Alcaraz en un acto este lunes / Instagram

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", ha asegurado en su perfil en Instagram.

El propio Alcaraz ya avisó el pasado lunes en la gala de los Premios Laureus. "Si dios quiere, tengo muchos años de carrera por delante y que fuerce para este Roland Garros me puede perjudicar mucho para el futuro. Prefiero volver un poco más tarde y muy bien que hacerlo corriendo y mal. Veremos a ver la prueba", explicó el tenista. Ya esa misma mañana se encendieron las alarmas cuando se vio a Alcaraz con una aparatosa férula en su muñeca en un acto.

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En definitiva un mazazo para Alcaraz, que perderá la oportunidad de sumar un nuevo Grand Slam y también distancia con Sinner en el ranking ATP.