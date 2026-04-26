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Directo | Joao Fonseca - Rafa Jódar: el Mutua Madrid Open, en vivo

Sigue minuto a minuto el partidazo de jóvenes promesas en el Mutua Madrid Open

El tenista español Rafa Jódar ante el australiano Álex de Miñaur durante el partido de la ronda de 64 del Mutua Madrid Open, disputado este viernes en la Caja Mágica, en Madrid

El tenista español Rafa Jódar ante el australiano Álex de Miñaur durante el partido de la ronda de 64 del Mutua Madrid Open, disputado este viernes en la Caja Mágica, en Madrid

Claudia Arce

Rafa Jódar está siendo una de las sensaciones en el mundo del tenis y no es para menos. El tenista madrileño inauguró su casillero de victorias ante el top 10 tras vencer cómodamente a Alex de Miñaur (8º) con un cómodo 6-3 6-1.

Esta noche vamos a ver uno de duelos de 2 tenistas con un grandísimo futuro en el mundo del tenisRafa Jódar (2006) y João Fonseca (2006) se verán las caras en la pista Manolo Santana en un partido que promete calidad, talento y grandes expectativas.

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El tenista español llega con la flechita para arriba tras ganar el ATP 250 de Marrakech, hacer semifinales en el Conde de Godó vencer a De Miñaur. Mientras que el brasileño llega al partido más descansado tras el abandono del croata Marin Cilic, por lo tanto, hoy oficializará Fonseca su debut en el Mutua Madrid Open 2026.

Transmisión en directo de tenis.

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