Directo | Joao Fonseca - Rafa Jódar: el Mutua Madrid Open, en vivo

Rafa Jódar está siendo una de las sensaciones en el mundo del tenis y no es para menos. El tenista madrileño inauguró su casillero de victorias ante el top 10 tras vencer cómodamente a Alex de Miñaur (8º) con un cómodo 6-3 6-1.

Esta noche vamos a ver uno de duelos de 2 tenistas con un grandísimo futuro en el mundo del tenis. Rafa Jódar (2006) y João Fonseca (2006) se verán las caras en la pista Manolo Santana en un partido que promete calidad, talento y grandes expectativas.

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El tenista español llega con la flechita para arriba tras ganar el ATP 250 de Marrakech, hacer semifinales en el Conde de Godó y vencer a De Miñaur. Mientras que el brasileño llega al partido más descansado tras el abandono del croata Marin Cilic, por lo tanto, hoy oficializará Fonseca su debut en el Mutua Madrid Open 2026.