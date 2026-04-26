Rafa Jódar tiene cosas de Novak Djokovic

Rafa Jódar está siendo una de las sensaciones en el mundo del tenis y no es para menos. El tenista madrileño inauguró su casillero de victorias ante el top 10 tras vencer cómodamente a Alex de Miñaur (8º) con un cómodo 6-3 6-1.

Quizás es un poco precipitado comparar a Jódar con Djokovic pero las "cosas" que tiene el madrileño de Novak, en este caso, no tienen nada que ver con una comparación de nivel tenístico.

Jódar dejó un detalle "oculto" en lo que respecta a su raqueta, los más atentos lograron darse cuenta y lo catalogan de guiño hacia Novak Djokovic. El antivibrador que utiliza el español tiene el logo del tenista serbio.

Una situación anecdótica que no ha pasado por alto ante los más observadores, aún no ha habido opción de preguntarle a Jódar por su curiosa elección, pero seguro que en las próximas horas el tenista español explicará el motivo de portar dicho antivibrador.

Próxima parada Fonseca

Esta noche vamos a ver uno de duelos de 2 tenistas con un grandísimo futuro en el mundo del tenis. Rafa Jódar (2006) y João Fonseca (2006) se verán las caras en la pista Manolo Santana en un partido que promete calidad, talento y grandes expectativas.

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El tenista español llega con la flechita para arriba tras ganar el ATP 250 de Marrakech, hacer semifinales en el Conde de Godó y vencer a De Miñaur. Mientras que el brasileño llega al partido más descansado tras el abandono del croata Marin Cilic, por lo tanto, hoy oficializará Fonseca su debut en el Mutua Madrid Open 2026.