Rafa Jódar - Vit Kopriva: ¿Hora y dónde ver el partido del Mutua Madrid Open?
Consulta el horario y dónde ver en directo el partido entre Rafa Jódar y Vít Kopřiva en el Mutua Madrid Open. TV, streaming y todos los detalles.
El Mutua Madrid Open sigue avanzando en su cuadro con protagonismo español, aunque este caso la cuota de la 'armada' se ha reducido a solo uno. Y esta vez, todas las miradas se centran en un nombre propio: Rafa Jódar. El joven talento nacional afronta un nuevo reto en la Caja Mágica ante el checo Vít Kopřiva, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en su crecimiento.
El partido entre Kopřiva y Jódar ha generado expectación, no solo por el contexto del torneo, sino por el momento que atraviesa el español. Con apenas 19 años, Jódar se ha convertido en una de las irrupciones más interesantes del circuito en este 2026, acumulando buenas sensaciones tanto en torneos ATP como en escenarios de máxima exigencia.
Madrid, además, juega un papel especial. No es un torneo cualquiera. Es casa. Pero también es oportunidad. Y ahí es donde Jódar quiere dar un paso más.
Enfrente estará Kopřiva, un jugador sólido desde el fondo de pista, acostumbrado a batallas largas y con experiencia en este tipo de superficies. No será un rival sencillo. De hecho, el checo llega con ritmo competitivo y con la intención de frenar el impulso del joven español.
Para Jódar, el objetivo es claro: seguir creciendo. Cada partido suma. Y el Mutua Madrid Open es el escaparate perfecto para consolidar su nombre entre los grandes. El contexto no puede ser mejor. Público a favor. Dinámica positiva. Y una oportunidad real de dar un golpe encima de la mesa en uno de los torneos más importantes del calendario sobre tierra batida.
⏰ Hora y dónde ver el Kopřiva – Jódar en directo
El partido entre Vít Kopřiva y Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open se disputará:
- 🗓️ Fecha: [Martes 28 de abril de 2026]
- ⏰ Hora: [16:00 horas]
- 📍 Lugar: Caja Mágica (Madrid)
📺 Dónde ver en TV y online
El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar+ Deportes, plataforma que tiene los derechos del torneo en España así como Teledeporte, que lo emitirá GRATIS en abierto También estará disponible en streaming mediante la app oficial de Movistar para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y resultados en directo a través de las plataformas oficiales del torneo y portales especializados.
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