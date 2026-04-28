Jannik Sinner - Rafa Jódar: ¿Hora y dónde ver gratis el partido del Mutua Madrid Open?
Consulta el horario y dónde ver en directo el partido entre Rafa Jódar y Jannik Sinner de cuartos de final del Mutua Madrid Open. TV, streaming y todos los detalles.
El Mutua Madrid Open entra en uno de esos partidos que disparan el interés del público. No es un duelo cualquiera. Es una prueba de fuego. El joven talento español Rafa Jódar se mide nada menos que a uno de los grandes dominadores del circuito, el italiano Jannik Sinner.
Un choque de generaciones. De presente y futuro. Pero también de expectativas. El tenista madrileño—uno de los nombres que más está creciendo en este 2026— ha ido ganando protagonismo en el circuito gracias a su descaro, su consistencia desde el fondo de pista y una madurez impropia de su edad. La Caja Mágica será, de nuevo, un escaparate perfecto.
Enfrente, Sinner. Palabras mayores. Uno de los jugadores más sólidos del circuito, capaz de dominar con su ritmo alto, su potencia y su precisión. Un rival que no concede. Que castiga cada error. Y que exige el máximo nivel durante todo el partido.
Para Jódar, este tipo de encuentros son oro puro. Más allá del resultado, medir su nivel ante un jugador de la élite mundial es el mejor termómetro posible. Y si algo ha demostrado en los últimos meses es que no le pesa el escenario.
No será un partido sencillo. Probablemente, uno de los más exigentes de su joven carrera. Pero también puede ser el que termine de colocar su nombre en el radar del gran público.
Hora y dónde ver el Sinner – Jódar en directo
El partido entre Jannik Sinner y Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open se disputará:
- 🗓️ Fecha: [Miércoles 29 de abril]
- ⏰ Hora: [16:00]
- 📍 Lugar: Caja Mágica (Madrid)
📺 Dónde ver en TV y online:
El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar+ Deportes, plataforma que tiene los derechos del torneo en España así como Teledeporte, que lo emitirá GRATIS en abierto También estará disponible en streaming mediante la app oficial de Movistar y de RTVE Play para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.
Además, podrás seguir el minuto a minuto en directo, estadísticas y resultado actualizado en plataformas especializadas y en la web oficial del torneo.
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