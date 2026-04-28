Rafa Jódar gana en 2 sets a Kopriva y se cita con Jannik Sinner
El tenista madrileño sigue de dulce en el Mutua Madrid Open y buscará vencer a Jannik Sinner en cuartos de final
Rafa Jódar se presentaba al Mutua Madrid Open con sensaciones muy positivas tras alzarse con el ATP 250 de Marrakech y llegar a las semifinales del Conde de Godó. La expectativa era máxima en la capital por ver a la nueva promesa del tenis español y Jódar no ha fallado.
Esta tarde Rafa Jódar ha logrado pasar a cuartos tras una sólida actuación ante el checo Kopriva, un primer set muy igualado entre ambos que se ha decantado por 7-5 para el español tras lograr un break al final del set. El segundo set ha sido un auténtico repaso del madrileño mostrando un nivel excepcional y endosándole a su rival un sólido 6-0.
Logró alzarse con la victoria en primera ronda ante Jesper de Jong (2-6/7-5/6-4) donde dejó buenas sensaciones tras su tropezón en el primer set. Su idilio con la pista Manolo Santana siguió en la segunda ronda dónde logró vencer a su primer top 10, Alex De Miñaur, con un cómodo (6-3/6-1).
En tercera ronda vimos su mejor nivel de tenis y el partido más emocionante hasta la fecha, un fabuloso encuentro dónde se impuso al tenista carioca João Fonseca en 3 sets (7-4 TB/4-6/6-1)
Próxima parada Jannik Sinner
Los cuartos de final del Mutua Madrid Open cuentan con la máxima expectación posible tras conocer que Rafa Jódar y Jannik Sinner se enfrentarán por primera vez en sus carreras.
El rodillo italiano viene en una dinámica que asusta, pero Rafa no parece que se vaya a amedrentar ante esta gran cita e intentará seguir su idilio con la pista Manolo Santana. ¿Será capaz de vencer a Jannik Sinner? Mañana saldremos de dudas.
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