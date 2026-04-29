Compite Tenis, ganador del Circuito de Mini Tenis El Corte Inglés
Compite Tenis ha sido el ganador del Circuito de Mini Tenis El Corte Inglés donde han participado niñas y niños de 6 a 8 años de los principales clubs de tenis de la ciudad de Valencia y su área metropolitana.
Los prebenjamines de los cinco clubes participantes se han podido iniciar en la competición gracias a este Circuito, que constituye una primera oportunidad para conocer a otros aficionados y aprender otras formas de jugar.
El objetivo del Circuito de Minitenis El Corte Inglés es que los niños de diferentes escuelas de cada Club que están en proceso de aprendizaje tengan la oportunidad de dar sus primeros pasos en la competición, añadiendo el valor de participar en una liga que se disputa por equipos y la ilusión de jugar contra niños de otros clubes.
Clasificación final
1- Compite tennis: 29 puntos
2- GTENNIS ACADEMY: 25 puntos
3- RC Náutico: 20 puntos
4- CT Valencia: 18 puntos
5- CT Saladar: 14 puntos
6- CT Español: 10 puntos
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