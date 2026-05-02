Tenis
Kostyuk se corona en Madrid; sin saludo con Andreeva
EFE
La ucraniana Marta Kostyuk se proclamó campeona del torneo individual femenino del WTA 1000 de Madrid tras vencer a la joven rusa, pupila de la española Conchita Martinez Mirra Andreeva por 6-3 y 7-5, en una final que terminó sin el tradicional saludo de ambas en la red.
Kostyuk elevó a doce sus victorias consecutivas. Invicta en tierra tardó una hora y 23 minutos en batir, por segunda vez en otros tantos enfrentamientos a Andreeva, principal favorita al título que estuvo excesivamente tensa e imprecisa a lo largo del partido.
Al final, tal y como es habitual en los partidos de la ucraniana, rechazó dar la mano, como es tradición, a una adversaria de origen ruso tal y como sucedió en las semifinales con Anastasia Potapova.
- MVP Liam Videla, el 'Yarek' que viene en el Valencia CF
- Comunicado oficial del Valencia Basket tras la polémica con el Panathinaikos
- La incendiaria acusación de Ergin Ataman en el Roig Arena
- Alineaciones probables del Valencia CF - Atlético de Madrid
- Baja confirmada para el Valencia CF - Atlético de Madrid
- Yoel Rodríguez tiene nuevo equipo: vuelve al fútbol a sus 37 años
- Novedades en la convocatoria del Valencia CF para recibir al Atlético de Madrid
- Pedro Martínez: 'El presidente de Panathinaikos es un impresentable