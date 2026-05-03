Rafa Jódar ya mira a la élite: Este es su próximo objetivo en Roma

El ascenso de Rafa Jódar ya no es una promesa, sino una realidad consolidada en el circuito ATP. El joven tenista madrileño se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada tras firmar una progresión meteórica que le ha llevado, en apenas unos meses como profesional, a instalarse entre los mejores jugadores del tenis mundial.

A sus 19 años, Jódar ha protagonizado una de las irrupciones más llamativas del curso. El español cerró 2025 compitiendo en las Next Gen ATP Finals, el escaparate reservado a las mayores promesas del circuito, y apenas unos meses después ya se ha medido a la élite en escenarios de máxima exigencia.

Su presencia en los cuartos de final del Mutua Madrid Open confirmó definitivamente su salto competitivo. Allí firmó una semana de enorme nivel, mostrando personalidad, madurez táctica y capacidad para competir bajo presión ante rivales de primer nivel. Su aventura terminó frente a Jannik Sinner, uno de los grandes referentes del circuito, aunque el balance fue claramente positivo para el español.

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El torneo madrileño no ha hecho más que reforzar una tendencia que venía consolidándose desde el inicio de temporada. Jódar ya sabe lo que es levantar un título ATP tras conquistar recientemente el torneo de Marrakech, primer gran éxito profesional de una carrera que parece acelerarse a un ritmo poco habitual.

Además del título, el balance del español sobre tierra batida está siendo especialmente sólido (1-2). Su rendimiento en la superficie, tradicional fortaleza del tenis nacional, ha sido inmediata. Regularidad desde el fondo, buena lectura de puntos largos y una notable servicio explican buena parte de su crecimiento competitivo.

La ascensión meteórica de Rafa Jódar

Los resultados empiezan a reflejarse también en la clasificación. Jódar ocupa actualmente el puesto 42 del ranking ATP, una posición que le permite asentarse con firmeza entre los cincuenta mejores jugadores del mundo y acercarse progresivamente al grupo de cabeza del tenis español, solo tiene por delante a Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Jaume Munar.

Más significativo todavía resulta su rendimiento en la Carrera ATP, clasificación que contabiliza únicamente los resultados de la presente temporada. En este apartado, el madrileño figura entre los 20 mejores del año, un dato que evidencia el impacto real de su irrupción.

Su progresión le sitúa además en la conversación generacional junto a nombres como Joao Fonseca, otra de las grandes irrupciones del circuito. Ambos aparecen señalados como dos de los proyectos con mayor proyección del tenis mundial a corto y medio plazo.

Rafa Jódar celebra un punto durante un partido del ATP de Barcelona / RTVE

El crecimiento de Jódar también ha coincidido con un notable impulso del tenis español joven. Nombres como Dani Mérida o Martín Landaluce también han dado pasos adelante en los últimos meses, reforzando la sensación de relevo generacional y de acompañamiento a Carlos Alcaraz.

El salto hasta el puesto 42 ATP abre además nuevas oportunidades competitivas para el madrileño. Dependiendo de bajas y distribución de cuadros, Jódar ya puede aspirar a ser cabeza de serie en Masters 1000, un factor estratégico clave para evitar cruces prematuros ante favoritos en primeras rondas y seguir granjeando un buen zurrón de puntos.

El siguiente objetivo en la temporada de Rafa Jódar

Tras su brillante actuación en Madrid, el siguiente gran desafío ya tiene nombre: Masters 1000 de Roma. El torneo italiano servirá como nuevo examen para medir el verdadero alcance de su progresión antes del inicio de Roland Garros.

Rafa Jódar brilló con luz propia en casa. Golpes impresionantes, fortaleza mental y remontadas. El español demostró todo su repertorio en el Mutua Madrid Open, alcanzando los cuartos de final. Allí Sinner no tuvo piedad de él, pese a firmar un grandísimo partido.

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Roma representa una oportunidad doble. Por un lado, confirmar que su rendimiento no ha sido puntual. Por otro, seguir sumando puntos ATP de cara a consolidar su presencia entre los mejores del circuito antes del verano.

La sensación alrededor de Jódar es clara. Su evolución ha superado incluso las previsiones más optimistas. A sus 19 años ya compite contra la élite, suma títulos y escala posiciones a velocidad de vértigo.

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El tenis español parece haber encontrado una nueva pieza de presente y futuro. Y, por ahora, el techo competitivo de Rafa Jódar sigue siendo una incógnita.