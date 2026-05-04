La Copa Faulconbridge 2026 se cuela en el Villarreal-Levante en La Cerámica

Este pasado sábado, en la Fan Zone del partido de Primera División entre el Villarreal CF y el Levante UD celebrado en el Estadio de la Cerámica, la Copa Faulconbridge ha estado presente con una acción de promoción del torneo que se disputará entre el 11 y el 17 de mayo en el Club de Tenis Valencia.

Visita a Villarreal

Durante la jornada, el embajador del Villarreal Marcos Senna y el extenista y director del torneo de Tenis, Daniel Gimeno Traver compartieron impresiones en la Fan Zone, posando junto a la Copa Faulconbridge en una imagen que simboliza la unión entre ambos clubes y promoción de este prestigioso evento tenístico, que este año contará con la presencia del castellonense Roberto Bautista y el valenciano Bernabé Zapata, que han anunciado su retirada este año.