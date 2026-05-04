Copa Faulconbridge
La Copa Faulconbridge 2026 se cuela en el Villarreal-Levante en La Cerámica
Marcos Senna recibió al director del torneo, Daniel Gimeno Traver en el Estadio de la Cerámica
Este pasado sábado, en la Fan Zone del partido de Primera División entre el Villarreal CF y el Levante UD celebrado en el Estadio de la Cerámica, la Copa Faulconbridge ha estado presente con una acción de promoción del torneo que se disputará entre el 11 y el 17 de mayo en el Club de Tenis Valencia.
Visita a Villarreal
Durante la jornada, el embajador del Villarreal Marcos Senna y el extenista y director del torneo de Tenis, Daniel Gimeno Traver compartieron impresiones en la Fan Zone, posando junto a la Copa Faulconbridge en una imagen que simboliza la unión entre ambos clubes y promoción de este prestigioso evento tenístico, que este año contará con la presencia del castellonense Roberto Bautista y el valenciano Bernabé Zapata, que han anunciado su retirada este año.
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