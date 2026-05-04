Rafa Jódar arranca con una buena noticia el Masters 1000 de Roma

Esta semana los seguidores del tenis volverán a disfrutar de otro Masters 1000. Roma acoge el siguiente torneo importante camino de Roland Garros. Una nueva oportunidad para ver a Rafa Jódar, la gran sensación tenística en lo que va de temporada 2026. El tenista español alcanzó los cuartos de final en Madrid, donde cayó frente a Sinner. Sin embargo ese resultado le ha valido para ser cabeza de serie en Roma, debido a las ausencias de Taylor Fritz y de Carlos Alcaraz.

Jódar busca confirmar su buen estado de forma, sobre todo, en tierra batida de cara a un Roland Garros que pinta muy bien para él. En Roma, además de otro torneo exigente por delante, Jódar tiene un objetivo muy importante de cara a ese próximo Grand Slam. El meteórico ascenso del madrileño en el Ranking ATP le abre las puertas de convertirse en cabeza de serie para París. Una ventaja fundamental en el camino, pero para ello debe escalar posiciones hasta el número 32 de la clasificación, esta semana se ha colocado en el número 34.

El tenista español Rafael Jódar, devuelve una bola al italiano Jannik Sinner, durante su partido de cuartos de final del Abierto de Madrid, disputado este miércoles en la Caja Mágica en Madrid: / Chema Moya / EFE

Sinner, otra vez en el horizonte de Jódar en Roma.

Este lunes se ha sorteado el cuadro del Masters 1000 de Roma. Rafa Jódar ha sido uno de los cabezas de serie del torneo, después de su gran semana en Madrid. Esto le ha valido la primera gran noticia en su camino en Roma: Jódar ha accedido directamente a segunda ronda y allí se medirá a un jugador que venga de la previa.

A partir de ahí, a priori, el camino de Jódar podría ser el siguiente:

1R - BYE

2R - Borges o previa

3R - De Miñaur o Munar

4R - Tien, Báez Bublik

1/4 - Zverev o Darderi

1/2 - Djokovic, Musetti, Cerúndulo o Lehecka

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