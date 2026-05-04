Ribera Imske revalida su apoyo a la Copa Faulconbridge

La Copa Faulconbridge ATP Challenger 175 sigue sumando apoyos estratégicos de primer nivel de cara a su edición de 2026. El servicio de Traumatología y Medicina Deportiva del hospital Ribera Imske y la clínica Ribera Mestalla ha renovado su compromiso con el torneo y continuarán formando parte del evento como Servicio Médico y de Fisioterapia Oficial de la competición.

De este modo, los centros sanitarios del grupo Ribera en Valencia, liderados por el doctor Ignacio Muñoz, traumatólogo y director médico de Ribera Imske, y Sergio Calvache, neumólogo y especialista en Medicina Deportiva y Neumología, volverán a desempeñar un papel fundamental en el cuidado y bienestar de los jugadores, equipos técnicos, organización y asistentes durante la semana del torneo, junto con el equipo de fisioterapeutas de Ribera Imske y Ribera Mestalla, garantizando una cobertura médica integral y los más altos estándares asistenciales en una cita que este año alcanza la categoría ATP Challenger 175.

Renovación

La renovación de este acuerdo refuerza la apuesta de la Copa Faulconbridge por rodearse de colaboradores de máxima solvencia y prestigio, en un evento que sigue creciendo dentro del calendario internacional y que situará nuevamente a Club de Tenis Valencia en el foco del tenis mundial del 11 al 17 de mayo.

Desde la organización se ha querido agradecer la confianza del hospital Ribera Imske y la clínica Ribera Mestalla, destacando la importancia de contar con un aliado sanitario de referencia y profesionales especializados en competiciones con una gran exigencia física para los jugadores, para ofrecer la mejor atención posible a todos los protagonistas del torneo. Con la renovación de esta alianza, el grupo sanitario Ribera confirma, por su parte, su apuesta por un modelo de salud responsable que fomenta hábitos de vida saludables, como la actividad física, así como el control adecuado y el asesoramiento para una práctica deportiva segura.

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La edición de 2026 se presenta como la más ambiciosa de la historia de la Copa Faulconbridge, con un cuadro de altísimo nivel y una estructura organizativa acorde a una competición llamada a consolidarse entre las más destacadas del circuito Challenger.