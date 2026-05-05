Alcaraz celebra su 23 cumpleaños sin fecha de vuelta

Carlos Alcaraz cumple este martes 5 de mayo 23 años. Una celebración que no llega en su momento en cuanto a su trayectoria profesional. Después de un inicio de temporada intachable, la lesión en su muñeca ha cambiado completamente los planes del tenista de El Palmar y su equipo. Y sin fecha de vuelta de momento a las pistas. Se ha perdido ya la cita de Madrid, ahora Roma... y después llegará Roland Garros, ¿podría volver para Wimbledon?

De momento lo único claro que la batalla por el número uno de la ATP está de momento está aplazada. El único pensamiento pasa por recuperarse de la tenosinovitis de De Quervain que le afecta la muñeca derecha. Se trata de una inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Pero tampoco tiene un plazo establecido de baja.

El caso es que por parte de su equipo y del propio Alcaraz no hay fecha para su reaparición. Lo único que se tiene claro es que no va a regresar hasta que no se encuentre al cien por cien y eso fue lo que transmitió el propio Carlitos a su amigo el también tenista Pablo Andújar. El conquense fue entrevistado en "Tablero Deportivo" de RNE y aseguró que ha hablado hace poco con Alcaraz. "Hablé con él y me comentó que quiere volver cuando esté al 100%. No se marca plazos, va a ir día a día. Le veo muy concienciado y cuando vuelva es porque estará al cien por cien", afirmó.

Qué es la tenosinovitis

La tenosinovitis es una inflamación frecuente en jugadores de tenis, provocada normalmente por la repetición constante de gestos técnicos y la sobrecarga de la articulación. Se trata de una dolencia especialmente incómoda en un deporte donde la muñeca y la mano están sometidas a máxima exigencia en cada golpe.

El dolor suele localizarse en la zona lateral del pulgar, algo que puede dificultar acciones básicas para un tenista como sujetar correctamente la raqueta, acelerar el golpe o ejecutar movimientos con naturalidad. En fases avanzadas, incluso tareas cotidianas pueden resultar molestas.

Carlos Alcaraz, con la férula en la muñeca derecha, durante una entrevista con Televisión Española. | RTVE / SD

El tratamiento inicial suele ser conservador, que es el adoptado actualmente por Alcaraz. Habitualmente incluye reposo deportivo, inmovilización mediante férula, aplicación de hielo para reducir la inflamación, fisioterapia específica y medicación antiinflamatoria.

Cuando estas medidas no resultan suficientes, existen alternativas más avanzadas como procedimientos quirúrgicos destinados a liberar el tendón afectado y aliviar la zona dañada. Para un tenista profesional, además, no es una lesión menor. La incertidumbre sobre la respuesta del cuerpo al tratamiento, los plazos de recuperación y el riesgo de recaída convierten la tenosinovitis en un problema especialmente complejo.

¿Adiós al número uno?

Alcaraz perdió el número uno mundial ante Sinner tras ser derrotado por el italiano en la final de Montecarlo. El murciano, situado a 390 puntos de Sinner en el PIF ATP Rankings, protege 1.000 puntos en Roma y 2.000 en Roland Garros, que perderá al no disputar ninguno de estos torneos.

Carlos Alcaraz, premio Laureus al mejor deportista de 2025. / Pablo Cuadra / Laureus

El español firmó un histórico inicio de 2026 al ganar 16 primeros partidos de la temporada según el Infosys ATP Win/Loss Index, incluyendo la conquista del ATP 500 de Doha y el Abierto de Australia, donde completó la colección del Grand Slam.