La Copa Faulconbridge presenta la mejor edición de su historia

La Copa Faulconbridge, el legendario torneo valenciano recuperado hace unos años por el CT Valencia da este año un gran salto de calidad y se sitúa ya a las puertas del circuito ATP. El torneo, que se celebrará del 11 al 17 de mayo en el CT Valencia, alcanza la categoría Challenge 175, el máximo escalón del circuito Challenge. El Palau de Escala, sede de la Diputación de Valencia, ha acogido este martes 5 de mayo la presentación en un acto que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación, Vicent Mompó; el director General de Deporte, Luis Cervera; la concejala de Deportes, Rocío Gil; el director del torneo, Daniel Gimeno y el presidente del CT Valencia, Oleg Andersen. También asistieron, entre otros, los extenistas valencianos David Ferrer y Pablo Andújar.

Instituciones y organizadores, en la presentación / Fernando Bustamante

Un gran cartel

El torneo contará con un cuadro de gran nivel en el que destaca la presencia del castellonense Roberto Bautista que ha anunciado su retirada del tenis profesional esta temporada y que, por tanto, disputará uno de sus últimos partidos en València. También muy especial será para el valenciano Bernabé Zapata que se despide del tenis en la Copa Faulconbridge. Pablo Carreño, Pedro Martínez, Roberto Carballés... son otras de las raquetas ilustres que se darán cita en el torneo que se inaugurará este fin de semana con la fase previa.,

La Copa Faulconbridge estrena también ubicación en el calendario y debuta en el mes de mayo y no en otoño como en ediciones anteriores.

La presentación reunió al mundo del tenis valenciano / Fernando Bustamante

Rocío Gil, concejala de Deportes de València

La concejala destacó la evolución de la Copa Faulconbridge en su nueva etapa: "Este torneo se hace muy bien, empezó poco a poco con calma, sin hacer demasiado ruido pero con pasos firmes y con un objetivo claro. Detrás del torneo, hay otras muchas cuestiones que suman,como la apuesta para que haya un torneo en silla de ruedas, también es un torneo que piensa en las familias, con actividades para los niños, que cuidad la vida social en un club de tenis". Gil resaltó que "València es tierra de tenistas y está trabajando muy bien y con los pies en el suelo, con firmeza". Animó a todos a "disfrutar del torneo en el CT Valencia".

Luis Cervera, director General de Deporte

El Director General de Deporte resaltó que se trata de "Uno de los mejores proyectos deportivos en la Comunitat Valenciana por cómo ha ido creciendo, destaca por su excelencia organizativa, es el buque insignia de todos los torneos que se hacen en nuestra Comunitat gracias también al buen trabajo que está haciendo la Federación. Somos una de las Comunidades que más contribuimos al tenis nacional".

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Vicent Mompó, presidente de la Diputación

Mompó agradeció la labor del CT Valencia: "Enhorabuena , habéis conseguido hacer un torneo de gran nivel, accesible a todos. Este torneo es la demostración de lo que podemos hacer cuando todos vamos a una. Se ha hecho una apuesta modesta y valiente por el tenis, con la visión de lo que podía llegar a ser este torneo. Creemos en el deporte como motor de oportunidades y herramienta de cohesión orgullo, el deporte inspira, estamos motivando a los jóvenes. Además proyecta a la provincia más allá de nuestras fronteras, es promoción, turismo y economía".