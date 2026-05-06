Ya hay fecha para el BBVA Open Internacional de Valencia WTA 125

El BBVA Open Internacional de Valencia WTA 125 celebrará su próxima edición del 13 al 20 de septiembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia, sede habitual del torneo dentro del circuito femenino. El torneo cambia así de fechas, ya que en lugar de disputarse en la segunda semana del mes de junio, como el pasado año, lo hará en septiembre. La competición contará con la presencia de jugadoras del circuito internacional, incluidas tenistas del top 100 del ranking WTA, lo que refuerza el nivel deportivo de esta edición.

El torneo se sitúa en el calendario tras la disputa del US Open en Nueva York, último Grand Slam de la temporada, y antes del inicio de la gira asiática, en un tramo del circuito en el que las jugadoras ajustan su preparación competitiva en distintas superficies.

En este contexto, la directora del torneo, Anabel Medina, valora el posicionamiento de la competición dentro del calendario internacional: "Con esta nueva fecha, el torneo se sitúa en un momento del calendario que favorece la participación de jugadoras en una fase importante de la temporada. Esto nos permite desarrollar la competición en un entorno más estable y adecuado dentro del circuito WTA 125".

El BBVA Open Internacional de Valencia se ha consolidado como una de las citas de referencia del tenis femenino en el circuito internacional y es el único torneo WTA disputado históricamente en la Comunidad Valenciana.

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Anabel Medina / Redacción SD

En su palmarés reciente destaca la victoria de Nuria Párrizas, que se convirtió en la primera jugadora española en levantar el título durante la décima edición del torneo. La organización anunciará próximamente la apertura de venta de entradas para esta nueva edición.