Así afecta la lesión de Alcaraz a la lucha por el número uno de la ATP

La batalla por el número uno de la ATP sigue en marcha, aunque la lesión de Carlos Alcarazha restado importancia a esta lucha pero cada torneo cuenta, incluso sin jugarlo. Jannik Sinner ha completado una impecable gira europea de arcilla hasta el momento, triunfando en Montecarlo y Madrid. Sin embargo, habrá algo especial en juego para el italiano cuando pise las pistas del Internazionali BNL d'Italia en Roma mientras el tenista español sigue centrado en la recuperación de su lesión de muñeca.

Por primera vez desde el Abierto de Australia en enero, Sinner defenderá puntos del ATP Rankings en el ATP Masters 1000 italiano. En 2025, Jannik alcanzó su primera final de Roma, de manera que afrontará la candidatura al título perdiendo 590 puntos. El tenista italiano tendrá una situación similar en Roland Garros, donde la final firmada en 2025 le obliga a defender 1.300 puntos. Al mismo tiempo, su gran rival, Carlos Alcaraz tiene garantizada una pérdida de 3.000 puntos a lo largo de ambos eventos. El español no podrá defender el títulos en ninguno de los torneos debido a una lesión en su muñeca derecha.

La presencia de Sinner en el primer puesto mundial es destacable teniendo en cuenta que se encontraba a 3.350 puntos de Alcaraz el pasado 2 de febrero. El italiano, que puede completar el 'Career Golden Masters' ganando su sexto título Masters 1000 en Roma, tiene ahora la oportunidad de abrir terreno. En caso de levantar el título de Roma, Sinner colocaría 2.790 puntos de ventaja sobre el tenista murciano. Sin embargo, en caso de que pierda su primera partido en Roma, donde debutará ante Alex Michelsen o Sebastian Ofner, la ventaja con la que saldría de la capital italiana quedaría limitada a 1.800 puntos. Alcaraz ostenta 11.960 puntos actualmente.

En caso de que Sinner pierda puntos en sus últimos dos torneos de la temporada de arcilla, podría resultar clave de cara a los próximos meses. El italiano tendrá un título de Grand Slam (y 2.000 puntos) por defender en Wimbledon en junio.

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Carlos Alcaraz, con la férula en la muñeca derecha, durante una entrevista con Televisión Española. | RTVE / SD

Alcaraz, sin fecha de vuelta

Sin fecha de regreso programada en el horizonte, Carlos Alcaraz sí sabe que, como mínimo, se perderá el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Defiende sendos títulos en ambos torneos y su ausencia será indiscutiblemente un golpe importante en su lucha por el número uno, un honor que Jannik Sinner está pudiendo disfrutar sin apenas competencia. Ahora mismo es una incógnita si volverá para Wimbledon pero lo que si que tiene claro el murciano y su equipo es que el regreso a la competición será cuando la lesión de muñeca esté totalmente olvidada.