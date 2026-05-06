Valencia entra en la élite del ATP Challenger Tour

En 2026, el ATP Challenger Tour continúa siendo la plataforma esencial para los tenistas que aspiran a consolidarse en el circuito profesional masculino. Este circuito sirve como antesala del ATP Tour, permitiendo a jugadores subir posiciones en el ranking mundial y prepararse para torneos más importantes.

Dentro de este circuito, existe una categoría premium conocida como ATP Challenger 175 —lo que a menudo se conoce de manera informal como “Super Challenger” por su nivel competitivo superior—. En estos torneos, el campeón recibe 175 puntos ATP, la mayor puntuación disponible fuera del circuito principal (ATP 250–500–Masters 1000 y Grand Slams). En España destaca la Copa Faulcombridge del Club de Tenis Valencia que se disputará del 11 al 17 de mayo.

¿Qué distingue a un Super Challenger?

Máxima puntuación Challenger: 175 puntos para el ganador , clave para impulsar el ranking.

, clave para impulsar el ranking. Campos competitivos: suelen atraer a jugadores top 100 o cercanos, especialmente aquellos que buscan ritmo de competición o recuperarse después de lesiones o etapas de forma irregular.

Calidad de infraestructura y premios: mayor inversión en premios y organización respecto a otros torneos Challenger.

Cap Cana (República Dominicana), que combina alto rendimiento y proyección internacional / E. M

Estos eventos son estratégicos porque se juegan habitualmente en semanas con grandes torneos del calendario principal (como Masters 1000), ofreciendo a jugadores otra vía para ganar puntos y experiencia de alto nivel.

Los Super Challenger de 2026

Phoenix (EE.UU.), convertido en uno de los Challenger más potentes del circuito.

Aix-en-Provence (Francia), sinónimo de tradición y arcilla exigente.

Bordeaux (Francia), antesala perfecta para la temporada europea.

Cagliari (Italia), donde la tierra batida saca el carácter competitivo.

Cap Cana (República Dominicana), que combina alto rendimiento y proyección internacional.

Y en España, la histórica Copa Faulcombridge del Club de Tenis Valencia, que en 2026 se consolida como Challenger 175, elevando aún más su prestigio dentro del panorama internacional. Se disputará del 11 al 17 de mayo.

El trampolín hacia la élite

Los Super Challenger no son solo torneos: son puntos de inflexión. Muchos de los actuales protagonistas del circuito ATP dieron aquí el paso definitivo. Ganar uno de estos títulos significa sumar confianza, ranking y respeto.

Bordeaux (Francia), antesala perfecta para la temporada europea / E.M

Además, el crecimiento del Challenger Tour —con premios récord y mejor organización— confirma que el ecosistema profesional del tenis es cada vez más sólido y competitivo en todos sus niveles.

Donde empieza el futuro

Si los Grand Slams representan la cima, los Super Challenger son la forja. Allí donde cada punto cuenta, donde no hay red de seguridad y donde el hambre competitiva es máxima.

Valencia entra en la élite del ATP Challenger Tour / E. M.

En 2026, el mensaje es claro: quien quiera llegar arriba, tendrá que demostrar primero su grandeza en estos escenarios. Porque antes de levantar grandes trofeos… hay que sobrevivir a los Super Challenger.