Acuerdo para tenis inclusivo entre la FTCV y la Fundación Emilio Sánchez Vicario

La Fundación Emilio Sánchez Vicario ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana para impulsar la inclusión social de personas con discapacidad a través del tenis, la formación profesional y el acceso al empleo en el ámbito deportivo.

El convenio contempla la puesta en marcha de una escuela de tenis inclusivo en una instalación de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, así como el desarrollo de un curso específico de formación para entrenadores con discapacidad. La iniciativa, de carácter pionero, busca facilitar la cualificación profesional de los participantes y favorecer su incorporación progresiva al ecosistema deportivo valenciano.

Publicación de Facebook sobre tenis para una inclusión real.

Las líneas del proyecto

El proyecto incorpora, además, una línea de inserción laboral en clubes federados, que permitirá conectar la formación recibida con oportunidades reales de empleo. De este modo, la colaboración aspira a generar un impacto sostenido en el tiempo, tanto en la práctica deportiva inclusiva como en la presencia de personas con discapacidad en funciones técnicas y profesionales vinculadas al tenis.

La Fundación Emilio Sánchez Vicario será la encargada del diseño, liderazgo y dirección técnica de los programas, aportando su experiencia en inclusión, deporte y empleo. Por su parte, la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana colaborará mediante el apoyo en instalaciones, la coordinación con clubes federados y la integración del proyecto en su estructura federativa.

Declaraciones

Emilio Sánchez Vicario, presidente de honor de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, subraya que “este acuerdo refleja muy bien el propósito de la Fundación: utilizar el tenis como una herramienta real de transformación social. No se trata solo de acercar el deporte a personas con discapacidad, sino de abrir itinerarios de formación, desarrollo profesional y empleo dentro del propio ecosistema deportivo”.

Por su parte, José Francisco Vicent Caudet, Presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, ha destacado: “Desde la Federación trabajamos para que el tenis sea un deporte accesible y una herramienta de integración real para todas las personas. Este acuerdo con la Fundación Emilio Sánchez Vicario supone un paso muy importante para seguir generando oportunidades a través del deporte, no solo desde la práctica deportiva, sino también desde la formación y el acceso al empleo dentro de nuestros clubes y estructuras deportivas. Estamos convencidos de que este proyecto tendrá un impacto muy positivo en la Comunidad Valenciana”.

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En la firma del acuerdo también estuvo presente el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, quien ha señalado: “Desde la Generalitat Valenciana consideramos prioritario respaldar iniciativas que sitúan a las personas en el centro y que contribuyen a construir una sociedad más cohesionada e igualitaria. La colaboración entre entidades como la Fundación Emilio Sánchez Vicario y la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana es un ejemplo de cómo el deporte puede abrir nuevos espacios de participación, aprendizaje y desarrollo personal”.