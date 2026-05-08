La Copa Faulconbridge 2026 refuerza su proyección internacional con una amplia cobertura televisiva mundial
El torneo valenciano, que arranca este sábado su fase previa y el lunes el cuadro final, continúa consolidando su crecimiento y posicionamiento más allá del ámbito nacional
La Copa Faulconbridge continúa consolidando su crecimiento y posicionamiento internacional con una destacada cobertura televisiva que permitirá seguir el torneo en múltiples países de Europa, América y Asia.
El evento, integrado en el circuito ATP Challenger Tour, contará con una producción de primer nivel a cargo de Two Circles, socio oficial de retransmisión del circuito, lo que garantiza una señal de alta calidad y una difusión global del torneo.
En el ámbito nacional, los aficionados podrán seguir la competición a través de Tennis Channel Spain, Teledeporte y À Punt, asegurando una amplia cobertura en España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana.
A nivel internacional, la Copa Faulconbridge llegará a numerosos mercados a través de operadores de referencia como Tennis Channel en Estados Unidos y Europa; DAZN en Italia y Nueva Zelanda; Arena Sport en República Checa y Eslovaquia; BB Sport en Islandia y Rusia; U-Next en Japón; Maincast en Ucrania; Blast TV en Filipinas; CazéTV en Brasil; y Sport 1 en Lituania, además de la distribución digital global a través de ATP mediante ATP Grabyo.
La producción televisiva dará comienzo con el inicio del cuadro final en la pista central, reforzando la visibilidad de los partidos más destacados y asegurando una experiencia audiovisual de primer nivel para los espectadores de todo el mundo. Asimismo, la retransmisión contará con comentarios en inglés a pie de pista, lo que contribuirá a una mayor internacionalización del torneo.
Con esta amplia red de difusión, la Copa Faulconbridge 2026 reafirma su condición de evento de referencia dentro del calendario internacional, proyectando la imagen de Valencia como sede de grandes acontecimientos deportivos y acercando el mejor tenis a millones de espectadores en todo el mundo.
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