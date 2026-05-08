Rafa Jódar debuta con victoria en el Masters 1000 de Roma

Rafa Jódar ya es uno de los grandes nombres en el panorama del tenis español, tras 'ahorrarse' la primera ronda al partir como cabeza de serie, el tenista madrileño tenía previsto su debut en el Masters 1000 de Roma hoy ante Nuno Borges.

El tenista español ha conseguido vencer en 2 sets (7-6, 6-4) al portugués Nuno Borges en un partido donde no hemos podido ver la mejor versión de Jódar.

Inicio frío de Rafa

En el primer set vimos a un Rafa con varios errores no forzados, algo poco habitual en el tenista de Leganés, no tardo en llegar el primer break de Nuno Borges durante el segundo servicio del español, una vez el partido se puso 3-1 para Borges, Rafa logró reaccionar a tiempo y forzó un break que le servía para llevar el primer set al tie-break. En esta fase decisiva del primer set Jódar de forma muy sólida venció por 7-4 ante el portugués colocando el 1-0 en el marcador.

Jódar celebra / Europa Press

Con la confianza por las nubes tras remontar en el primer set, Jódar empezó el segundo set de la mejor manera posible al realizar una rotura de servicio a su rival, los juegos se fueron sucediendo con los dos tenistas ganando sus saques y pese a tener bolas de rotura Borges no las pudo aprovechar, por lo tanto, Rafa se hizo con el segundo set (6-4) y con un partido de casi 2 horas (1:57).

Pese al mal inicio, Rafa demuestra que se sabe enfrentarse a las adversidades y postula su candidatura para seguir compitiendo ante los mejores."Un partido muy complicado. Tuve que dar mi mejor nivel. He jugado muchos partidos en estas semanas y tengo que recuperarme bien para los siguientes", declaró tras finalizar el encuentro.

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Próximo rival

Con esta victoria Rafa Jódar se clasifica para la tercera ronda del torneo, donde ya le espera Mateo Arnaldi tras vencer a Alex de Miñaur en un partido muy disputado (4-6, 7-6, 6-4).