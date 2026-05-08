¿Dónde ver la Copa Faulconbridge 2026?

La Copa Faulconbridge, que se celebrará del 11 al 17 de mayo en el CT Valencia, continúa consolidando su crecimiento y posicionamiento internacional con una destacada cobertura televisiva que permitirá seguir el torneo en múltiples países de Europa, América y Asia.

Pilar Lopez

El evento, integrado en el circuito ATP Challenger Tour, contará con una producción de primer nivel a cargo de Two Circles, socio oficial de retransmisión del circuito, lo que garantiza una señal de alta calidad y una difusión global del torneo.

La producción televisiva dará comienzo con el inicio del cuadro final en la pista central, reforzando la visibilidad de los partidos más destacados y asegurando una experiencia audiovisual de primer nivel para los espectadores de todo el mundo. Asimismo, la retransmisión contará con comentarios en inglés a pie de pista, lo que contribuirá a una mayor internacionalización del torneo.

Dónde verlo

En el ámbito nacional, los aficionados podrán seguir la competición a través de Tennis Channel Spain, Teledeporte y À Punt, asegurando una amplia cobertura en España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana.

A nivel internacional, la Copa Faulconbridge llegará a numerosos mercados a través de operadores de referencia como Tennis Channel en Estados Unidos y Europa; DAZN en Italia y Nueva Zelanda; Arena Sport en República Checa y Eslovaquia; BB Sport en Islandia y Rusia; U-Next en Japón; Maincast en Ucrania; Blast TV en Filipinas; CazéTV en Brasil; y Sport 1 en Lituania, además de la distribución digital global a través de ATP mediante ATP Grabyo.

Con esta amplia red de difusión, la Copa Faulconbridge 2026 reafirma su condición de evento de referencia dentro del calendario internacional, proyectando la imagen de Valencia como sede de grandes acontecimientos deportivos y acercando el mejor tenis a millones de espectadores en todo el mundo.