Copa Faulconbridge
La Copa Faulconbridge arranca en el CT Valencia
El torneo valenciano inicia este lunes 11 su fase previa
Como preámbulo, el torneo celebró un homenaje a la familia Sánchez-Vicario
La fase previa de la Copa Faulconbridge arranca este lunes con un cuadro de gran nivel internacional y reunirá a varios jugadores con experiencia ATP y proyección dentro del circuito Challenger, consolidando el prestigio del torneo valenciano dentro del tenis profesional.
En busca del cuadro final
Entre los principales nombres figura el noruego Nicolai Budkov Kjaer, considerado una de las grandes promesas del tenis mundial tras proclamarse campeón junior de Wimbledon 2024 y alcanzar el número uno del ranking ITF junior, según datos oficiales de la ATP y la ITF.
También destaca la presencia del kazajo Timofey Skatov, habitual del circuito ATP Challenger y representante de Kazajistán en competiciones internacionales, así como del italiano Stefano Napolitano, jugador con experiencia en cuadros finales ATP y Grand Slam.
La previa contará además con tenistas consolidados del circuito internacional como el alemán Henri Squire, el estadounidense Stefan Kozlov, el japonés Taro Daniel —ex Top-60 mundial y vencedor de partidos en Masters 1000— y el suizo Remy Bertola.
Gran presencia española
La representación española estará encabezada por jugadores del circuito nacional e internacional como Carlos López Montagud, Carlos Sánchez Jover, Alejandro Juan Mano, Sergi Fita Juan, Mario Mansilla Díez y Alejo Sánchez Quílez, varios de ellos jóvenes jugadores con progresión destacada en el circuito ITF y Challenger.
El chileno Alejandro Tabilo, el argentino Camilo Ugo Carabelli, el alemán Jan-Lennard Struff, el belga Zizou Bergs, el argentino Sebastián Báez y el español Jaume Munar, configurando una edición de enorme atractivo deportivo.
Protagonismo valenciano
En clave valenciana, Roberto Bautista, Pedro Martínez, Bernabé Zapata y el jugador del equipo absoluto del Club de Tenis Valencia Nicolás Álvarez Varona entran en el cuadro principal.
Homenaje a la familia Sánchez Vicario
En el marco de la cena oficial de la Copa Faulconbridge, celebrada el sábado, el Club de Tenis Valencia rindió un emotivo homenaje a la histórica familia Sánchez Vicario, única familia cuyos integrantes han logrado conquistar la Copa Faulconbridge en alguna ocasión, convirtiéndose en una saga irrepetible dentro de la historia del torneo.
El acto contó con la presencia de Emilio Marisa Sánchez Vicario, y sirvió además para anunciar que la pista 2 pasará a denominarse durante el torneo “Pista Sánchez Vicario”, en reconocimiento a su extraordinario legado y contribución al tenis español e internacional.
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