Directo | Rafa Jódar - Arnaldi: Masters 1000 de Roma, en vivo
Sigue en directo el partido de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma
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