La Copa Faulcombridge 2026 arranca con dos victorias españolas

Empezó la fiesta del tenis en Valencia con el inicio de la fase previa en este nueva edición de la Copa Faulconbridge. Un total de 16 jugadores peleando por los cuatro billetes que dan acceso al cuadro principal, entre ellos, seis jugadores nacionales. La suerte esta vez corrió a favor de Carlos Sánchez Jover, vencedor ante el suizo Remy Bertola por un marcador de 7-5 y 6-1. También pudo celebrar ante su gente Alejo Sánchez Quilez, remontando un duelo muy apretado frente al chino Fajing Sun (6-7, 6-2, 6-3). Mañana volveremos a ver a los dos españoles luchando por dar ese último paso que les permita salir airosos de las clasificatorias.

Por otra parte, otros cuatro españoles estuvieron presentes en este primer orden de juego sin la fortuna de los dos casos anteriores. Sergi Fita Juan se encargó de inaugurar la actividad en la Pista Pablo Andújar, donde chocó ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer (6-3, 6-2). Mario Mansilla, también invitado por la organización con una wildcard, cedió ante el estadounidense Stefan Kozlov (6-2, 6-1). Alejandro Juan Mano, de nuevo con invitación del torneo, luchó pero cayó ante el gigante alemán Henri Square (6-3, 6-3). Ya en el último turno del lunes, Carlos López Montagud estuvo cerca de forzar un tercer set ante Timofey Skatov, pero el kazajo se puso duro en los puntos importantes (6-4, 7-6).

Este martes, turno estrella para Bernabé Zapata

Y si emocionante ha sido esta jornada de lunes, apasionante será la de este martes 12 de mayo. A partir de las 18:00 de la tarde, en la Pista Pablo Andújar, vuelve Bernabé Zapata Miralles al que podría ser el último partido de su trayectoria individual. El valenciano, tras anunciar que colgará la raqueta esta semana a sus 29 años, se enfrenta a uno de los jugadores más en forma dentro del top100, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, que en los últimos ocho meses ha pasado de estar #250 del mundo a estar #80. Nadie querrá perderse este encuentro, aunque pase lo que pase volveremos a ver a Zapata al día siguiente formando pareja con Pedro Martínez en el cuadro de dobles.

Completando el orden de juego de este martes, la programación arranca dede las 10:30 de la mañana con un Jan-Lennard Struff ante Nicolás Álvarez Varona, seguido por el duelo entre Roberto Carballés y Sebastián Báez. En el tercer turno de la pista central, Pablo Carreño se medirá al argentina Fran Comeseña en un día donde el público podrá disfrutar de todo el talento de los jugadores españoles. Tanto el duelo entre Alejo Sánchez Quilez y Stefan Kozlov, como el Carlos Sánchez Jover frente a Taro Daniel, quedan ubicados en la recién bautizada Pista Sáchez Vicario.

El torneo cuenta como Premium Partners con Renault, Neoperl, Ambrosía, Devoteam, DBO, Caixa Popular, Grupo Improving, RibéSalat, MolcaWorld, Ribera Hospital Imske, Monserrate, Marcos Automoción, Generali, Discema, Heineken 0.0 y Agricultores de la Vega de Valencia.

Como Oficial Partners están Lacoste, Wilson, Novotel Valencia Lavant, María José Sánchez Odontología Avanzada, Dacsa, Purina Pro Plan, Urbanclean, Vicente Gandía, Redondo Iglesias y Lavidda.

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