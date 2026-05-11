Landaluce da otra alegría en Roma y se mete en octavos

Martín Landaluce se clasificó para los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer al italiano Mattia Bellucci, con un tenis solvente que puso en apuros a una de las referencias locales del torneo y que prolonga su participación tras entrar como repesca o 'lucky loser'.

Landaluce, de 20 años, una de las jóvenes sensaciones del tenis español, acabó con Bellucci, que jugó ante su público, en una hora y cuarenta y siete minutos y en dos sets: 6-4, 6-3. El partido fue claramente dominado por el madrileño, que mostró un gran nivel, mientras que Bellucci se vio por momentos frustrado, especialmente cuando el español le rompió el saque para conseguir un 'break' al final del primer set.

Esto provocó un duro golpe para el italiano, que en cierto momento reaccionó lanzando la raqueta en un gesto de frustración ante un rival que subió su nivel y cerró el partido. Con este triunfo, aseguró subir al número 80 del mundo y se convirtió en el sexto 'lucky loser' en llegar a octavos en Roma y alcanza su segunda cuarta ronda de Masters 1000 tras Miami.

La victoria del español, con un tenis sólido, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherto. El madrileño, número 94 en el 'ranking', perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pelegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

Landaluce, nacido en Madrid en 2006 y formado en la Rafa Nadal Academy, está considerado una de las grandes promesas del tenis español. En marzo de 2026 firmó el mejor resultado de su carrera hasta la fecha al alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, convirtiéndose en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar esa ronda en un torneo de esta categoría.

Además, este año logró adentrarse por primera vez entre los cien primeros del ranking ATP tras su participación en el Masters 1000 de Madrid. El español se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el serbio Hamad Medjedovic

Landaluce, mentalizado para seguir avanzando en Roma

Martín Landaluce afirmó que se siente "física y mentalmente fuerte" y que ve "muy posible" llegar a los cuartos de final, una ronda que sólo alcanzó en este nivel en una ocasión. "Tengo un buen partido por delante, estoy sano, estoy físicamente fuerte, mentalmente fuerte y jugando muy bien, así que muy posible", respondió a EFE en zona mixta

El madrileño, aseveró que está demostrando un gran nivel en tierra: "Primeros octavos, haciendo grandes partidos y pensando en el mañana", subrayó. Y habló sobre el ambiente vivido en el partido, ante una afición que apoyó al rival debido a su condición de tenista local, una situación que vivió "con tranquilidad".

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"He jugado muchos partidos con la gente en contra. Es verdad que hoy había mucha gente y había mucho ruido. En segundos saques a veces te silban, pero vamos, es lo más normal del mundo. Yo estoy concentrado, intento pensar que esos ánimos van hacia mí y así lo aprovecho", recalcó el tenista a esta agencia.