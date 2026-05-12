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Directo | Rafa Jódar - Lerner Tien: el Masters 1000 de Roma, en vivo

Sigue el partido de octavos de final del Masters 1000 Roma entre Jódar y Tien.

El tenista español Rafael Jódar.

El tenista español Rafael Jódar. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Claudia Arce

Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Lerner Tien de los octavos del Masters 1000 de Roma.

Transmisión en directo de tenis.

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