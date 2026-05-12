Directo | Rafa Jódar - Lerner Tien: el Masters 1000 de Roma, en vivo
Sigue el partido de octavos de final del Masters 1000 Roma entre Jódar y Tien.
- La gran lección de Dimitrievski con el Valencia CF en San Mamés no está en sus paradas
- Guido Rodríguez entra en la prelista de Scaloni y está más cerca del Mundial con Argentina
- El duelo Valencia Basket- Panathinaikos ya es el playoff más igualado de la historia de la Euroliga
- ¿Dónde estaría el Valencia CF en LaLiga si hubiera aprovechado sus penaltis?
- Kiat Lim reacciona a la victoria contra el Athletic antes de viajar a València en los próximos días
- ¡Qué locura de Liga! Europa más cerca que el descenso
- Parte médico de Braxton Key y saltan las alarmas en el Valencia Basket antes de recibir a Panathinaikos
- Cañizares, rotundo sobre la opciones europeas: 'Nadie quiere ir