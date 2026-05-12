Rafa Jódar arrasa a Tien y alcanza otros cuartos de Masters 1000 en Roma igualando un récord de Djokovic

El fenómeno Rafa Jódar continúa. Esta vez no ha sido en Madrid sino en Roma. El joven español ha alcanzado sus segundos cuartos de final de un Masters 1000 de forma imponente. Jódar ha arrasado a Learner Tien en poco más de una hora con un (6-1, 6-4) y, por el momento, la próxima semana arrancará como número 30 del ránking ATP. La próxima parada: Zverev o Darderi.

El duelo de promesas en Roma no tuvo mucha historia. Jódar arrancó imponente ante un Tien que poco a poco se fue desquiciando. Con dominio y seguridad Jódar cerró el primer set por la vía rápida con un contundente 6-1. En la segunda manga el norteamericano estuvo más inspirado e incluso llegó a intimidar a un Jódar, que está demostrando en Roma la capacidad de resiliencia que tiene. Sin embargo el español se rehizo para cerrar el set con un 6-4. Jódar es el primer jugador de su edad en llegar tan lejos en Roma desde Djokovic en 2007.

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La escalada sin precedentes de Rafa Jódar

Parece que fue hace un mundo, pero ya quedan lejos los primeros destellos de calidad de Jódar en este 2026 en el Open de Australia. En la gira norteamericana ya brilló con luz propia en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Sin embargo fue en Marrakech donde conquistó su primer título ATP antes de plantarse en la semifinales del Godó y en los cuartos de final de Madrid ante Sinner. Jódar logra sus segundos cuartos de final consecutivos con ambición y un récord en tierra batida casi imparable, pues hasta el momento, solo Fils y Sinner han podido con el español.