Bautista se lleva el duelo valenciano y Berrettini cumple en su debut en la Copa Faulconbridge

Si cada día hay un partido que hace que se pare el tiempo el Club de Tenis Valencia, este miércoles, sin duda, ha sido el encuentro que protagonizaron Roberto Bautista Agut y Pedro Martínez Portero en el tercer turno de la jornada. La victoria se la llevó el de Benlloch por un marcador de 6-3 y 6-1, demostrando que todavía mantiene un estándar competitivo altísimo pese a estar afrontando sus últimos meses como tenista profesional. Por su parte, Pedro tendrá todavía por delante el reto de jugar dobles junto a su gran amigo Bernabé Zapata, por lo que esta Copa Faulconbridge todavía no termina para él.

Mérida y Sánchez Quilez dicen adiós

Otros dos españoles saltaron este miércoles a las pistas buscando su suerte en el cuadro individual, pero no tuvieron la misma fortuna que Bautista. Por un lado, Dani Mérida cedió ante Aleksandar Kovacevic (6-3, 5-7, 6-2) en uno de los choques más igualados del día. Horas después, Alejo Sánchez Quilez se quedó a un suspiro de dar la gran campanada del día ante el veterano Damir Dzumhur, pero esa experiencia del bosnio decantó la balanza en los juegos más calientes del partido (6-1, 6-7, 6-4). Menos mal que luego en dobles sí llegaría un marcador que compensó todo con el triunfo de Nicolás Álvarez Varona y Mario Mansilla ante una de las duplas favoritas, Marcelo Melo y Andrés Molteni (6-4, 7-5).

El partido entre Bautista y Pedro Martínez congregó a numerosos aficionados / Miguel Ángel Montesinos

Más resultados

El resto de triunfos de la jornada los firmaron el serbio Miomir Kecmanovic ante Nicolai Budkov Kjaer (6-4, 6-4) en el partido que abrió la jornada en la pista principal, el alemán Daniel Altmaier ante su compatriota Henri Squire (6-3, 6-3), mientras que el italiano Matteo Berrettini se encargó de cerrar el telón en la Pista Pablo Andújar superando a un Taro Daniel que se mostró algo cansado después de acumular el desgaste de la fase previa (6-4, 6-2).

Gran jornada este jueves

Este jueves, 14 de mayo el Club de Tenis Valencia vuelve a vestirse de gala para recibir a los últimos 16 jugadores que siguen en liza en el cuadro individual. Roberto Bautista, uno de los grandes reclamos de esta edición de la Copa Faulconbridge, saltará a pista en el segundo turno a enfrentarse a Zizou Bergs, que debuta en el torneo. Antes podremos ver a Alejandro Tabilo, el chileno, que ejerce como principal cabeza de serie y también arranca el jueves su andadura en Valencia.

Completan el orden de juego de la Pista Pablo Andújar otros dos duelos de alta tensión. Camilo Ugo Carabelli y Matteo Berrettini cruzarán sus raquetas nunca antes de las 16:00 de la tarde, mientras que a partir de las 18:00 se jugará el encuentro entre Pablo Carreño y Sebastián Báez, otro duelo hispano-argentino que promete emociones fuertes. En la Pista Sánchez Vicario también habrá mucha presencia española gracias a Nicolás Álvarez Varona y Jaume Munar, con el primero enfrentándose a Adolfo Daniel Vallejo y el segundo a Damir Dzumhur. Por cierto, máxima expectación en el segundo turno de la Pista 4 con el dobles que reunirá a Bernabé Zapata con Pedro Martínez en el que, ahora sí, podría ser el último partido profesional del valenciano.

Gran asistencia

La jornada contó con la presencia del vicepresidente de la Generalitat, Pepe Díez; el director general de Deporte, Luis Cervera; el exjugador y capitán de la Copa Davis, David Ferrer; además de otras personalidades de la política, el deporte y la empresa.

El vicepresidente de la Generalitat, el Director General de Deporte y David Ferrer, entre los asistentes / CT Valencia

El torneo cuenta como Premium Partners con Renault, Neoperl, Ambrosía, Devoteam, BDO, Caixa Popular, Grupo Improving, RibéSalat, MolcaWorld, Ribera Hospital Imske, Monserrate, Marcos Automoción, Generali, Discema, Heineken 0.0 y Agricultores de la Vega de Valencia.

Como Oficial Partners están Lacoste, Wilson, Novotel Valencia Lavant, María José Sánchez Odontología Avanzada, Dacsa, Purina Pro Plan, Urbanclean, Vicente Gandía, Redondo Iglesias y Lavidda.

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