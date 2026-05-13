Directo | Rafa Jódar - Luciano Darderi: Master 1000 de Roma, en vivo
Sigue el partido de octavos de final del Masters 1000 Roma entre Jódar y Darderi.
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